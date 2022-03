Steinerschool Koningsdale krijgt infobord van Velt in tuin

Velt West-Vlaanderen kwam op het idee om met de provinciale subsidies een zestal panelen te laten maken over de lokale werking of medewerking van Velt leden. De tuin van Steinerschool Koningsdale kreeg een infobord aan de moes- en pluktuin.

De bedoeling van het bord is dat de voorbijganger informatie krijgt over wat Velt op deze plaatsen realiseert en wat hun medewerking is. Op die manier worden kinderen en leerkrachten gemotiveerd om biologisch te tuinieren. “Op het paneel staat wat info over de schooltuin”, vertelt juf Loes.

“In onze tuin zie je kinderen op een heel andere manier werken dan in de klas. Veel voorbijgangers zijn blij verrast om ons aan het werk te zien in de tuin en houden dan ook vaak even halt. Ik ben als leerkracht dan ook trots op de leerlingen. Doordat we hulp krijgen van de vrijwilligers van Velt, worden de taken in de tuin weldoordacht gekozen en begeleid.”

“Je zou ervan versteld staan hoeveel werkjes in de tuin gerust door jonge kinderen kunnen worden uitgevoerd. De tuinbouwnamiddag vraagt veel van hen, maar geeft ook veel energie. Vaak gaan ze na zo een middag moe maar tegelijk toch opgeladen naar huis.”

Enthousiasme

Dat de kinderen heel enthousiast zijn, bewijzen hun reacties. “We vinden het leuk in de tuin. We hebben zelfs al een stuk oude vaas gevonden bij het onkruid wieden. We weten niet of het veel waard was, maar het was wel cool”, aldus Cas. Ook Yamoena heeft een passie ontdekt. “Ik hou van het zaaien omdat je dan nog niet weet hoe het eruit ziet. En dan een paar weken later zie je hoe het elke dag een klein beetje groeit en zie je het resultaat ervan.”

Titus vult aan: “Ik ga graag naar de tuin om te zaaien. Dan doen we eerst zaadje per zaadje in een potje.” Sep vindt het oogsten het leukst: “Omdat je dan hard moet trekken, zoals bij prei en wortelen.”

Iben vindt oogsten dan weer leuk omwille van een andere reden: “Ik vind dat de oogst het leukst is omdat je het dan kan opeten. Opeten vind ik leuk omdat ik altijd honger heb. Onze paprika’s zijn het lekkerste.”

Tosia en Maria houden vooral van zaaien. “Omdat we dan lekkere groentjes hebben om op te eten, vooral paprika en tomaat.”

(EG)