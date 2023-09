Steinerschool Koningsdale heeft aandacht voor euritmie: “Combinatie van bewegingen”

In de komende weken schenkt Steinerschool Koningsdale in Ieper bijzonder veel aandacht aan euritmie. “We willen met de ouders een sociale bewegingsvorm maken waarin je anderen kan ontmoeten”, legt directrice Barbara Decramer uit.

“Euritmie is eigenlijk een vak dat in alle Steinerscholen wordt gegeven”, aldus directrice Barbara Decramer. “Het is een combinatie van beweging en muziek. Er bestaan hierin verschillende discip-lines. Wat we met de ouders en andere mensen willen doen, is een sociale bewegingsvorm maken waarin je de andere ontmoet. Je vormt bepaalde figuren met een groep, onder de leiding van Willem Vansweevelt, en onder begeleiding van de prachtige pianomuziek van Michaël Pinket. Bij een vorige euritmie-avond die we organiseerden sprak bij heel wat aanwezigen vooral de muziek hen aan. Iemand die niet kan dansen, hoeft zeker geen schrik te hebben. Het is gewoon een combinatie van lichte bewegingen, het stappen van figuren samen met anderen. Het leuke aan de sociale euritmie is het zoeken naar je plaats met andere mensen en het samen tot stand brengen van bepaalde figuren. Lichaamsoriëntatie speelt hierin ook wel een rol, maar het is zeer laagdrempelig. Het valt met weinig andere dingen te vergelijken. Het is zeker niet bekend hier in de streek en daarom brengen we het naar Ieper. Anders moet je al vlug richting Gent en Antwerpen om aan euritmie te kunnen doen”, zegt Barbara. “Traditioneel is dit in de Steinerscholen een bewegingsvak zoals de andere. De meeste scholen bieden dit aan de leerlingen van 5 tot en met 18 jaar aan, in de vorm van een pakketje van een uur per week. Naarmate de leeftijd verhoogt, gaan ze dan moeilijkere oefeningen doen. Voor de allerkleinsten kan dit gewoon een bal doorgeven zijn, tot voor de ouderen het vormen van steroefeningen.”

Voorstelling

“In de tiendaagse bieden we een avond aan voor ouders van kinderen op onze school en medewerkers op dinsdag 10 oktober en dinsdag 17 oktober voor alle geïnteresseerden, telkens van 19.30 tot 21.30 uur. Iedereen is welkom, zelfs voor mensen die niet zo goed te been zijn kan het heel verrijkend zijn. Het is geen voorstelling, maar oefeningen die men doet. Op 17 oktober is er om 11 uur ook een voorstelling van de kinderen van klas 5, waarin ze aan het publiek zullen tonen wat ze in die tiendaagse van de euritmie geleerd hebben. Alles gaat door in de concertzaal van de Academie.” (DT)