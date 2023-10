Stefaan Hennebert helpt vbs H. Familie op te frissen

Tijdens de zomervakantie vonden in vrije basisschool H. Familie heel wat verbeterings- en opfrissingswerken plaats, zowel binnen als buiten. Stefaan Hennebert spendeert er al zijn vrije dagen om waar nodig hulp te bieden.

Stefaan Hennebert (55) heeft een hart voor de vrije basisschool van Ettelgem. “Toen mijn kinderen hier naar school gingen, heb ik in de ouderraad gezeten. En nog steeds help ik waar kan om het gebouw of de speelplaats te verbeteren.”

Flexibele inrichting

Na een navorming rond Kleuterklas van de toekomst beslisten de kleuterjuffen Gerlinde Declerck (tweede en derde kleuter) en Ellen Maertens (peuter en eerste kleuter) om hun werking volledig op elkaar af te stemmen. “Samen met Stefaan Hennebert gaven we onze klassen dezelfde rustgevende kleur en er werd ook nagedacht over een flexibele klasinrichting. De tussenmuren werden al een paar jaar eerder gesloopt en zo krijgen de kinderen de kans om klasoverschrijdend te werken. We proberen de hoeken zo open mogelijk te houden, zodat het overzicht voor alle kinderen duidelijk is”, leggen de kleuterjuffen uit. “Ook maakten we de peuterklas prikkelarm.” Niet alleen de drie kleuterklassen werden aangepakt, ook de buitenruimte werd grondig opgefrist. Dat komt goed uit, want de kleuterjuffen vinden buitenspelen en leren in de natuur erg belangrijk. “Vorig schooljaar kocht de ouderraad met de directie 45 buitenpakjes aan. Onder het motto Er bestaat geen slecht weer, enkel slechte kledij kunnen we nu naar hartenlust de buitenomgeving verkennen.”

Zitbank

En dat kan onder meer in de zandbak waarvoor Stefaan Hennebert en zoon Sam een zitbank in geïmpregneerd hout gemaakt heeft, zodat het voor de kleuters veiliger geworden is. Intussen gaf Stefaan het tuinhuis, alsook alle buitenramen en -deuren een nieuw likje verf en vergrootte hij een klas in het lager door een verhoog weg te halen. “Wij zijn heel blij met iemand als Stefaan waarop we altijd een beroep kunnen doen”, zegt directeur Ann Merchiers enthousiast. (LIN)