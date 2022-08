Steek je schoolboeken in een creatief jasje met ‘Wat schaft de kaft’ van De Grote Post in Oostende

Drie dagen lang kaften vrijwilligers van De Grote Post in Oostende schoolboeken samen met kinderen en ouders. De Grote Post helpt kinderen het klusje klaren met feestelijk kaftpapier, kleurrijke versiersels en helpende handen. Zo kan iedereen voorbereid het nieuwe schooljaar in.

Op woensdag 31 augustus, vrijdag 2 september en zaterdag 3 september zijn alle kinderen en hun ouders welkom om samen de verse schoolboeken van een creatief jasje te voorzien. De vrijwilligers van De Grote Post staan klaar met kleurrijk kaftpapier en leuke versieringen.

“‘Wat schaft de kaft’ is een uniek concept waarbij De Grote Post ouders en kinderen met plezier een helpende hand biedt om het klusje aangenamer te maken en dit in een schitterend kader. Iedereen is welkom!”, horen we bij schepen van Cultuur, Vrije Tijd en Jeugd Bart Plasschaert.