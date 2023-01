Steam-Kids@Oudenburg krijgt bijna 26.000 euro subsidie van provinciebestuur

Provincie West-Vlaanderen kent aan vijf innovatieve onderwijsprojecten een subsidie toe. Het project Steam-Kids@Oudenburg is er een van en krijgt het hoogste bedrag, 25.850 euro.

“Het Steam-project is een samenwerking tussen drie bevoegdheden: jeugd & gezin, onderwijs en bibliotheek”, zegt schepen Romina Vanhooren die hiervoor samen werkte met de schepenen Tahira Malik en Stijn Jonckheere.

Onderwijsproject

“Met het project Steam-Kids@Oudenburg willen we als stad ons samen met de Oudenburgse scholen engageren om een gemeenschappelijk flankerend onderwijsproject op te zetten in het kader van de promotie van STE(A)M-gericht onderwijs. Dat is gericht op de integratie van wiskunde, bouwkunde, wetenschappen, kunsteducatie en techniek. Het doel van Steam-Kids@Oudenburg is het integreren van STE(A)M-kennis en STE(A)M-technieken bij leerkrachten en hun leerlingen in de verschillende schoolgemeenschappen in Oudenburg. Dit dus in het kleuter- en het lager onderwijs”, legt Romina Vanhooren, bevoegd voor jeugd en gezin, uit.

Dit voorjaar wordt een startactiviteit met de scholen georganiseerd. Bedoeling is dat de scholen er hun STE(A)M-materiaal en STE(A)M-technieken aan elkaar voorstellen en info uitwisselen. Later zal er ook een pedagogische studiedag over de verschillende onderwijsnetten heen worden georganiseerd voor de leerkrachten net als een STEAM-meerdaagse voor de leerlingen.

Materialen

“Er worden ook STE(A)M-materialen ter beschikking gesteld voor gebruik in het antennepunt of voor het ontlenen in de bib. Daarbij worden boeken, lespakketten, lesfiches en opleidingen aangeboden die passen in de bestaande lesplannen. Kortom, een heel boeiend traject voor zowel de leerlingen als leerkrachten in Oudenburg vermits onze maatschappij steeds digitaler wordt. Het stimuleert ook jongeren om om te gaan met techniek en innovatie. We zijn dan ook zeer verheugd dat we deze belangrijke provinciale subsidie hebben weten binnen te halen”, besluiten de bevoegde schepenen.