Startschot voor werken aan nieuwbouwsite gemeenteschool

De voormalige gemeenteschool in de Klaverstraat in Koolskamp gaat tegen de vlakte. Er komt een nieuwbouw waar verschillende verenigingen onderdak vinden. De nieuwbouw is één van de grote projecten van het gemeentebestuur binnen deze legislatuur. De afbraak van het oude gebouw is g gestart. De werken zullen 18 maanden duren.

Het gebouw in de Klaverstraat dateert van 1976. Eerst werd het gebruikt als basisschool, daarna vonden diverse verenigingen er onderdak. De site gaat tegen de vlakte om plaats te maken voor een energiezuinige nieuwbouw. Die nieuwbouw zal onderdak geven aan judoclub Koolskamp, de harmonie van Koolskamp en het Sint-Maartenshuis. Ook de gemeentelijke buitenschoolse kinderopvang ’t Filoetje zal er een nieuwe thuis vinden.

Het project is één van de grootste investeringen van het gemeentebestuur in deze legislatuur. Met de afbraak van het oude gebouw is de eerste fase van de werken gestart. Het gemeentebestuur plant 18 maanden om de nieuwbouw te realiseren. Er is 2.000.000 euro voorzien, zonder omgevingswerken.

© (Foto GF)

De betrokken verenigingen vinden tijdelijk elders onderdak. Judoclub Koolskamp organiseert haar werking in OC ’t Zonneke en het Sint-Maartenshuis trekt naar het voormalig gemeentehuis op het Marktplein. IBO ’t Filoetje vindt onderdak binnen de muren van Vrije Basisschool De Horizon.