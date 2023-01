Starten met Toegepaste Informatica kan aan Howest voortaan ook volwaardig vanaf februari

Tot nog toe bood Howest al de mogelijkheid om de bachelor Toegepaste Informatica te starten in februari, maar dat kon maar voor enkele modules van in totaal 12 studiepunten. “Vanaf dit jaar trekken we dit op naar 27 studiepunten, wat overeenkomt met het volledige programma in het tweede semester”, verduidelijkt Gene Vangampelaere, lector van de bachelor Toegepaste Informatica.

De Hogeschool West-Vlaanderen speelt met deze uitbreiding in op studenten die niet tot september willen wachten om voor een andere opleiding te kiezen. “We zijn erg enthousiast over deze uitbreiding en zijn ervan overtuigd dat het de aantrekkelijkheid van onze opleiding verder zal vergroten. Dankzij de volwaardige start vanaf het tweede semester kunnen de nieuwe studenten Toegepaste Informatica met een voorsprong aan het volgende academiejaar beginnen na bijvoorbeeld een minder geslaagd eerste semester in een andere opleiding. Zo kunnen ze net als de septemberstarters na drie jaar afstuderen”, aldus Vangampelaere.

Februaristarters kunnen hun opleiding bovendien op een flexibele manier volgen en krijgen meer opties om hun studieplan aan te passen en een traject op maat uit te stippelen.

Op woensdag 1 februari en dinsdag 14 februari, telkens van 17 tot 20 uur, organiseert Howest een online infoavond over starten in februari. Tijdens deze infoavond krijgen geïnteresseerden zowel informatie over de opleidingen als over de mogelijke instaptrajecten en kunnen ze in dialoog gaan met de lectoren en trajectbegeleiders van de opleiding van hun voorkeur.