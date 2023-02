Start-up StickyTable uit Kortrijk zet in op digitale bordspellen met artificiële intelligentie

Sinds september heeft Hangar K er een nieuwe start-up bij, StickyTable. Hangar K op het Nelson Mandelaplein bestaat binnenkort vijf jaar en heeft de ambitie om plaats te geven aan startend ondernemerschap om zo de digitale industrie een boost te geven.

Jonge ondernemers worden begeleid in hun groei waaronder ook de vier gemotiveerde DAE studenten Ben Vanhaelst (28), Lander Molleman (23), Ruben Cruypelans (23) en Yvette Kooke (25) van StickyTable, een start-up die digitale strategiespellen ontwikkelt. “We willen de spellen op de huidige markt overtreffen. Voor onze eerste game gaan we onder meer inzetten op artificiële intelligentie van de computer en extra interactie met het spelbord dat doorheen het spel kan veranderen”, aldus Ben.

Hangar K

StickyTable nam sinds september hun intrek in Hangar K. Ben was al enkele jaren bezig met het ontwikkelen van een bordspel. “Deze zomer zaten we met z’n allen op café – zoals elk goed verhaal begint – en toen Ben vertelde over zijn spel kreeg het onder ons enthousiasme steeds meer vorm tot wat de ambitie van StickyTable nu is”, vertelt Ruben. In dat zelfde café, enkele avonden later, hoorde Yvette dat het team nog een artist zocht. “Ik wilde op dat moment ook iets beginnen als independent game developer, maar ik vond niemand die naast de studies iets wou opstarten. Dus eerder als een grap – en met een glaasje op – riep ik hen toe. Een gesprek later was ik deel van het team”, glimlacht Yvette.

Kruisbestuiving

Intussen zijn er al een twintigtal startups gepasseerd met een tiental verschuivingen per jaar. “De bekendste zijn Get Driven, LedsReact, My Add On, Juunoo, Aptus en Ariadne Innovation. Knuss (verkozen tot West-Vlaamse Starter van het jaar), Zoomers, Remes, Moonmonster, Storything en Biometriq zijn een aantal start-ups die al een tijd geleden zijn opgestart en hier nog altijd verblijven”, vertelt Vincent Vanderbeck. “Mensen kiezen voor Hangar K voor de kruisbestuiving en samenwerking met andere start-ups, maar zeker ook voor de diverse sessies die we organiseren voor de starters. We merken dat ondernemers graag van elkaar leren.”