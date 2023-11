STAP werkt samen met zeven basisscholen

Omdat niet alle kinderen uit het lager onderwijs zomaar de weg vinden naar het deeltijds kunstonderwijs, organiseert de Stedelijke Academie voor Podiumkunsten (STAP) ook dit schooljaar workshops in zeven scholen uit de regio. “Een waardevolle investering in de toekomst van jonge mensen”, klinkt het.

VBS De Mozaïek, de Vikingschool en de OKAN-klas uit Roeselare, De Peereboom uit Ledegem en De Kreke, MMI en ’t Ellebloempje uit Kortemark zijn de zeven scholen die binnenkort het bezoek krijgen van leerkrachten uit de STAP, de Stedelijke Academie voor Podiumkunsten. Zij brengen workshops naar de school zelf om creatieve vaardigheden bij kinderen én leerkrachten aan te zwengelen, het cultuurbegrip te vergroten en de persoonlijke groei te stimuleren. STAP op School is geen eenmalig onderwijsproject. STAP-docenten verschijnen bijna het hele jaar wekelijks in de deelnemende scholen.

Dat de STAP zich ook buiten de Roeselaarse stadsgrenzen begeeft is niet zo vreemd. De academie heeft naast Roeselare ook nog dertien vestigingen in gemeenten in de regio.

“Welke ouder ziet nu zijn of haar kind niet graag schitteren op het podium of tijdens een toonmoment”, vraagt leerkracht woord Filip Vancaeneghem zich af. “Het is een verrijking voor iedereen, ook voor de leerkrachten van de basisschool die vaak botsen op eerder vage doelstellingen uit hun muzisch leerplan. Het is een win-winproject. Scholen kunnen zo hulp krijgen bij bijvoorbeeld de voorbereiding van een schoolfeest en de STAP kan zich bekender maken bij kinderen en ouders.”

Pretlichtjes

“Het is heerlijk om te zien hoe kinderen plots veranderen in vuurspuwende draken of statische koningen”, gaat pedagogisch stafmedewerker Valerie Vereecke verder. “Of hoe ze uit volle borst meezingen in het Swahili of hun fantasie de vrije loop laten door te dansen op muziek van Tsjaikovski. Aan enthousiasme geen gebrek. Dat zagen we vorig jaar al, toen we in vijf Roeselaarse scholen te gast waren. We hoorden van leerkrachten en directies dat er meer gezongen werd op de school, meer met poëzie werd gewerkt. Zij vonden het ook een grote meerwaarde dat de kinderen van de lagere school de kans kregen om eens op een echt podium te staan in de STAP. Ze hadden trouwens geen spots nodig. De pretlichtjes in hun ogen waren genoeg.”

Sara Markey gaf vorig jaar al een workshop muziek en begint ook dit keer weer enthousiast aan STAP op School. “Het gaf een goed gevoel om telkens weer op de speelplaats verwelkomd te worden door enthousiaste leerlingen. Het was nog leuker om te zien dat niet alleen de kinderen maar ook de juffen en meesters het beste van zichzelf gaven. Dat is zo boeiend aan het project STAP op School, iedereen wordt bij het zingen betrokken en vooral bereiken we op die manier kinderen die anders nooit zouden weten wat samen muziek maken betekent.”