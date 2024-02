StaHo neemt afscheid van voorzitter en ondervoorzitter

Scholengemeenschap StaHo zwaaide voorzitter Monique Demyttenaere en ondervoorzitter Martine Wittouck uit.

Martine Wittouck (66) startte haar onderwijscarrière tijdens het schooljaar 1979-1980 in het vierde leerjaar van de Vrije Basisschool Oostnieuwkerke waar ze een vervangingsopdracht uitvoerde. Nadien werd ze leerkracht in het bijzonder onderwijs aan de vrije basisschool Sint-Idesbald in Roeselare. Ze werd er later ook directeur. In 2014 werd ze bestuurslid van de vzw Katholiek Onderwijs StaHo. StaHo staat voor Staden en Hooglede. In juni 2019 werd ze ondervoorzitter. Emmanuel Van den Bulcke vervangt Martine als ondervoorzitter en omschrijft haar als een warme persoonlijkheid die een goede tandem vormde met voorzitter Monique. Verpleegkundige Monique Demyttenaere (67) deed in 2004 haar intrede in het schoolbestuur van de Vrije Basisschool Sint-Jozef op het Hoogleedse gehucht De Geite. In april 2006 werd ze ondervoorzitter van het pas opgerichte StaHo. In 2012 werd ze voorzitter. “Ze toonde een grote bekommernis voor StaHo en voor de diverse schooldirecties”, klinkt het eensgezind. Monique wordt als voorzitter opgevolgd door Helga Vanhauwermeiren.