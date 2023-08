Stad Roeselare investeert 250.000 euro om onderwijsgebouwen duurzamer te maken

Stad Roeselare gaat via het Klimaatplan #VANRSL voluit voor een duurzaam en efficiënt energieverbruik in het stadspatrimonium. De stad wil haar voortrekkersrol op dat vlak als schoolbestuur van het stedelijk onderwijs ook doortrekken naar de eigen schoolgebouwen. Afgelopen zomer werden daarvoor verschillende renovatiewerken uitgevoerd in de stedelijke basisscholen, goed voor een totale investering van 250.000 euro.

Vorige zomer werden zonnepanelen op de drie stedelijke basisscholen geplaatst om het energieverbruik met 60 PROCENT te laten dalen. Afgelopen zomer werden bijkomende investeringen gedaan om het energieverbruik verder te laten dalen. Concreet gaat het over het vernieuwen en bijkomend isoleren van de dakhuid in SBS De Octopus, het vernieuwen van het buitenschrijnwerk in de oude vleugels van SBS De Vlieger en het voorzien van ledverlichting in het kleutergebouw van SBS De Brug.

Cijfers

– SBS De Octopus: vernieuwen dakhuid + bijkomend isoleren: 100.000 euro.

– SBS De Vlieger: vernieuwen buitenschrijnwerk oude vleugels: 110.000 euro.

– SBS De Brug: ledverlichting kleutergebouw: 40.000 euro.

“Als stad willen we het goede voorbeeld geven door te investeren in duurzame en energiezuinige stadsgebouwen. Als schoolbestuur trekken we die lijn ook maximaal door naar onze eigen onderwijsinfrastructuur. Zo geven we ook in het stedelijk onderwijs het goede voorbeeld en werken we mee aan de noodzakelijke energiebesparing”, aldus schepen Nathalie Muylle.