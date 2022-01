Stad Kortrijk en studentenvereniging Ichtus verwennen studenten met koffie en markeerstiften

Nog tot en met 27 januari gaat studentenvereniging Ichtus Vlaanderen op stap langs de Kortrijkse studentenkoten om de blokkende studenten een hart onder de riem te steken. De studenten worden getrakteerd op een warme kop koffie of chocomelk en krijgen een markeerstift van de stad. Schepen van Onderwijs Kelly Detavernier gaat af en toe mee op toer.

In Kortrijk verblijven ruim 15.000 studenten. Om hen tijdens de blokperiode een hart onder de riem te steken gaan medewerkers Ruth Sintobin en Sem Vermeersch van studentenvereniging Ichtus langs voor een praatje en een warm drankje. Tezelfdertijd krijgen de studenten een pakje markeerstiften.

Zo ook in de studentenbuurt op het Volksplein. “We ondervinden vooral eenzaamheid bij de studenten. We zijn vorig jaar met de Koffiebrigade gestart omdat we bij de studenten nood zagen aan verbondenheid. Nu een jaar later is dit nog niet gewijzigd. Integendeel, de eenzaamheid onder studenten lijkt alleen maar te zijn gegroeid”, aldus Ruth Sintobin.

“Voor veel studenten is hun volledige ervaring als student online lessen volgen. Van al het andere dat we linken aan student zijn, komt weinig in huis. Om dat te doorbreken komen we langs met een kop koffie of chocomelk en een babbel aan de deur.”

Eenzame periode

“Met de corona is het voor ons studenten een eenzame periode. We zien elkaar niet veel of helemaal niet. Samen studeren helpt ons wel en dat babbeltje aan de deur is attentvol en een mooi initiatief”, zegt Jelle, die de richting handelsingenieur volgt aan Kulak.

“We kunnen dit enkel maar toejuichen, het breekt een beetje onze zware studiedagen. Hier studeren op kot is anders dan thuis online”, vertelt Siebe, die een opleiding industrieel ingenieur geniet aan UGent afdeling Kortrijk. “Het was vorig jaar al tof dat Ichtus ons een opkikkertje bezorgt met koffie en chocolademelk. De sleur en eenzaamheid verdwijnen dan een beetje op de achtergrond. En de attentie van de stad met markeerstiften komt altijd van pas voor studenten. Het is ook tof dat wij als studenten uit drie verschillende hogescholen en universiteiten samen studeren”, besluit Maxim, die de richting eventmanagement volgt aan Vives.

Warmte

“Wat eindelijk als een normaal academiejaar was begonnen, draaide intussen helaas alweer uit op een periode waarin studenten niet optimaal van hun studentenleven kunnen genieten. De blokperiode is een periode waarin ze alle steun kunnen gebruiken.”

“Ik bewonder het initiatief van Ichtus om de studenten te steunen: een kopje koffie of chocomelk zorgt zowel letterlijk als figuurlijk voor warmte. We lieten vanuit de stad ook markeerstiften maken met ons logo om aan de studenten uit te delen. Een klein geschenkje dat hen hopelijk naar goede resultaten leidt”, aldus schepen van Onderwijs Kelly Detavernier (N-VA), die de koffie ronddeelde.

