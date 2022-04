Stad Izegem organiseert extra babbelkamp voor anderstalige kinderen

Sinds maandag is er een babbelkamp voor anderstalige kinderen aan de gang in de gebouwen van de school Prizma Heilig Hart. “Het is een extra kamp wegens de komst van Oekraïense vluchtelingengezinnen”, zegt schepen van Integratie Lothar Feys.

De babbelkampen voor anderstalige kinderen in Izegem zijn een traditie. Jaarlijks worden kinderen tussen 5 en 12 jaar zo klaargestoomd voor het reguliere onderwijs. “Doordat ze tijdens de schoolvakanties vaak louter hun moedertaal spreken wordt een taalachterstand opgebouwd, en dit willen we met de babbelkampen vermijden”, zegt schepen Lothar Feys.

Deze kampen vinden normaliter telkens in de zomervakantie plaats. Maar nu is er ook in de paasvakantie een kamp. “Het is een extra kamp, in het licht van de komst van Oekraïense vluchtelingengezinnen. Die zullen hier wellicht nog wel een poos verblijven en zo bereiden we ze voor op hun start in de scholen bij ons.” Uiteraard kunnen ook nog andere anderstalige kinderen het kamp meevolgen. Het loopt tot 8 april, telkens van 9 tot 16 uur. Het babbelkamp wordt gratis aangeboden.

Wennen

“De eerste dag is het telkens wat wennen voor de kinderen”, zegt deskundige integratie Lisa Casier. “Maar op dag twee is het ijs vast en zeker gebroken. Het is vaak met handen en voeten werken om elkaar te verstaan. Soms letterlijk: het bekende liedje ‘hoofd, schouders, knie en tenen’ werkt hier heel goed voor. Ook beelden we het alfabet uit.”

Het is dus op een speelse manier dat de kinderen de basiswoordenschat Nederlands leren en dit in combinatie met activiteiten en workshops. “We zorgen voor een aangename omgeving voor de kinderen, want wie zich goed voelt, leert makkelijker een taal”, besluit Lisa Casier. (MI)