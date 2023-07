SPWe neemt afscheid van ‘juf met de fluit’ met ‘Annick, de musical’:“Ik wist niet wat me overkwam”

Annick Baekelandt, de juf met de fluit, was 40 jaar lang een vertrouwd gezicht in vbs SPWe. Zo’n lange periode verdiende een speciale verrassing en die kreeg ze. De klassen voerden haar terug naar de fijnste momenten van haar loopbaan in ‘Annick de musical’

Annick Baekelandt (61) groeide op in de Posthoorn en woont er nog steeds. “Ik liep er school en na mijn studies leerkracht gaf ik er ook het eerste jaar les. Het jaar daarop was er een vacature in Maria-Onbevlekt, het huidige SPWe basis. Veertig jaar later ben ik hier nog steeds, hoewel niet meer voor lang”, lacht Annick.

Boer Harry

De voorlaatste dag van het schooljaar werd ze uitgebreid uitgewuifd. De collega’s en de kinderen zorgden voor een heus spektakel: Annick de musical, in navolging van James de musical. “Ik wist niet wat me overkwam”, vertelt Annick. “Ze loodsten mij de sporthal binnen en wat volgde was precies een schoolfeest. De klassen zongen, dansten of beelden een stukje van mijn loopbaan op school uit. Er was een verwijzing naar de zeeklassen waar ik steeds op post was, naar de schoolreis naar Boudewijn Seapark. Ik ben juf van de Dolfijnklas en jaarlijks gaan we daar naar de dolfijnen kijken. Verder een nummer over de tafels van vermenigvuldiging, over boer Harry wiens boomgaard we ieder jaar bezochten, over het Sintfeest en over een zingende juf in de kerk.”

Toch geen strenge juf

De zingende juf in de kerk verwijst onder meer naar het communiefeest dat ze jaarlijks mee ondersteunde. De laatste 15 jaar stond ze in het tweede leerjaar, de 15 jaar daarvoor in het eerste leerjaar. “Ik gaf graag les aan de jongste kinderen”, vervolgt Annick. “Hoewel de kinderen die naar mijn klas kwamen er bij het begin van het schooljaar niet gerust in waren. Ze verwachtten een strenge juf. Men noemt mij overigens de juf met de fluit! (lacht)”

Ze loodsten me de sporthal binnen. Wat volgde was precies een schoolfeest – Annick Baekelandt

“Mijn vader, Gerard Baekelandt, was politie-inspecteur en toen die met pensioen ging, gaf hij mij zijn politiefluitje. Ik kan je verzekeren, het klinkt heel luid! Daarbij heb ik nog eens een luide stem en in de gang por ik mijn klas aan om niet te treuzelen. Al die zaken maken dat de kinderen op de eerste schooldag wat argwanend in mijn tweede leerjaar binnenkwamen. Maar na enkele weken kreeg ik steevast te horen dat ik toch geen strenge juf was!” Vanaf 1 juli begint de lange vakantie. Ze heeft niet onmiddellijk plannen, behalve het huwelijk van haar jongste dochter Lise in september. En daarna een reisje. “Ik wil het vooral rustig aan doen, wat rustiger leven nu de schooltaken niet meer hoeven. Mijn echtgenoot Freddy Vandenbossche is al vele jaren met pensioen, we zullen nu samen genieten van de rust. Toen ik jong was las ik veel boeken, die draad wil ik terug opnemen. En wie weet komen er binnenkort kleinkinderen, daar kijk ik wel naar uit!” besluit ze.