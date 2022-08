Spoedel Loe gaat vanaf september naar de Harelbeekse Kunstacademie

Vanaf dit schooljaar zal de jonge hond Loe kinderen helpen in AHA! de Harelbeekse Kunstacademie. Loe is vijf maanden oud en een cockapoo, een kruising tussen een cocker Spaniël en een poedel. “Loe zal de kinderen helpen die het om een of ander reden moeilijk hebben”, zegt directeur Evelien Van Gheluwe.

“Het zijn rustige, lieve, vriendelijke en aanhankelijke dieren. Zij voelen ook snel aan als er bij iemand iets mis is, zeker bij kinderen tussen zes en twaalf. Het is de bedoeling dat Loe nu en dan begeleid rondloopt in de school. Het kan het ijs breken als kinderen met iets zitten en willen praten of net niet kunnen praten over moeilijkheden: denk maar aan pestgedrag, ruzies, het zich niet kunnen aanpassen, angst, verdriet of toestanden thuis. We hopen dat het de leerlingen zal helpen.”

‘Verbinding’

Loe moet ook de ‘verbinding’ maken met de leerkrachten. “Loe kan de leerkrachten en leerlingen dichter bij elkaar brengen, het zal een band scheppen: Loe wordt vriend van iedereen in de academie.”

Evelien denkt ook verder. “Loe kan ook artistiek een rol spelen als model bij de tekenlessen of als inspiratie bij het schilderen. Dat schept ook een band tussen de leerlingen zelf.”

Momenteel gaat Loe zelf naar school: met name de hondenschool. “Ze zal er voorbereid worden op wat ze moet doen. Ze moet aan bepaalde situaties leren wennen. Haar welzijn staat voorop.”

De directeur haalde het idee bij de Rode Neuzen Dag. “Kinderen en tieners zijn meer op hun gemak als er een dier in de buurt is, dat wezen meerdere onderzoeken uit.”