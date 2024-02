Spinningevent ‘Surplace’ van BuSO De Hoge Kouter zamelt geld in voor groene buitenbelevingszone

Op 2 maart organiseert een groep van 14 enthousiaste collega´s van BuSO De Hoge Kouter in de Bad Godesberglaan de tweede editie van het spinningevent Surplace. “Met de opbrengst willen we een groene belevingszone inrichten voor onze leerlingen. Daarbij denken we aan een buitenklas, belevingstuin, rustige plekjes en plukstruiken”, zegt LO verantwoordelijke Steven Parmentier.

Het spinningevent ‘Surplace’ ten voordele van een inclusieve groene belevingszone op BuSO de Hoge Kouter omvat zes spinningsessies van één uur, vanaf 13 tot 19 uur. “De turnzaal wordt mooi ingekleed met indoor groen, een heus wielerdorp, kinderanimatie zoals grime, sfeerlicht en uiteraard muziek. We proberen van Surplace steeds een beleving te maken”, zegt orthopedagoog Jens Dubois. “We organiseren ook een luxetombola met Boretti barbecues en wijnpakketten en we veilen een gesigneerd truitje van Lotte Kopecky van tijdens haar deelname aan de Tour de France”, vult Lien Vanderriest aan, leerkracht godsdienst.

De turnzaal wordt mooi ingekleed met indoor groen en een heus wielerdorp © gf

“Voor een school gelegen tussen verschillende straten en woonwijken is het niet simpel om uit te breiden” – Rob Claeys

De Hoge Kouter groeit gestaag in leerlingaantal. Momenteel staat de teller op een 240-tal leerlingen. “De laatste jaren merken we dat het druk begint te worden op school. Ruimte creëert rust, en laat ruimte nu net datgene zijn waar we zo creatief mogelijk naar op zoek gaan. We benutten ieder hoekje zo optimaal mogelijk, maar voor een school gelegen tussen verschillende straten en woonwijken is het niet simpel om uit te breiden”, zegt Rob Claeys van ASV (algemene sociale vorming en voorzitter van Surplace.

“Een groene oase van rust waar onze leerlingen terecht kunnen om te ontprikkelen, om te beleven, om les te volgen en nog zoveel meer” – Keven Vandenbunder

“Er is echter nog een brede strook vanaf de schoolmuren tot de straat waar er nu enkel gras is. We dromen er al jaren van om deze strook van 1.500 m² meer te betrekken in de school. Enerzijds als fietsenstalling voor de fietsen van de leerlingen, personeel en de school. Anderzijds in de vorm van een belevingstuin, plukstruiken, snoezelhoekjes, rustplekken, een buitenklas. Een groene oase van rust waar onze leerlingen terecht kunnen om te ontprikkelen, om te beleven, om les te volgen, om te leren hoe ze allerlei planten moeten onderhouden en nog zoveel meer”, aldus tuinleerkracht Keven Vandenbunder.

De groep gemotiveerde leerkrachten hopen met Surplace voldoende budget te genereren om een inclusieve groene belevingszone in te richten volgens de noden van hun jongeren. Inschrijven voor het spinningevent kan via deze link. Ook niet-spinners zijn welkom om te genieten van de sfeer met hapjes en drankjes.