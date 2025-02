Spes Nostra Heule bruist van ondernemend talent: Jongeren ontdekken het ondernemerschap via innovatieve projecten

Op Spes Nostra Heule zit het ondernemerschap al jaren in de lift. Van het tweede jaar met het proefpakket economie tot het zevende jaar krijgen leerlingen volop de kans om de ondernemer in zichzelf te ontdekken. Misschien groeien hier wel de ondernemers van de toekomst!

Via uiteenlopende projecten in verschillende studierichtingen en leerjaren maken ze kennis met de bedrijfswereld en ervaren ze wat het betekent om een eigen onderneming te runnen. Met een sterke focus op praktijkervaring leren de leerlingen in kleine groepjes hoe het is om een bedrijf op te zetten en te leiden. Ze vervullen daarbij uiteenlopende functies, zoals zaakvoerder, financieel verantwoordelijke, marketeer of productontwikkelaar. Van het ontwerpen van een huisstijl tot het ontwikkelen van een productieproces: alles wat met ondernemerschap te maken heeft komt aan bod.

Gedurende het schooljaar worden de verschillende projecten trots gedeeld via de sociale media van Spes Nostra Heule. Volg @spesnostraheule op Instagram en Facebook voor een kijkje achter de schermen en om het ondernemend talent van de toekomst te spotten.

“Het is ongelooflijk om te zien hoeveel creativiteit en ondernemerschap bij onze leerlingen naar boven komt,” zegt Fien Claeys, leercoach van het project in 6OS en 7R. “We willen hen inspireren om groot te dromen en hun talenten te ontdekken in een veilige en stimulerende leeromgeving.”

Door deze aanpak biedt Spes Nostra Heule jongeren niet alleen inzicht in economische processen, maar ook waardevolle vaardigheden zoals creatief denken, samenwerken en leiderschap.