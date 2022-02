Spelenderwijs krijgt flinke vergroening

Met financiële en administratieve steun van de provincie maakt gemeentelijke basisschool Spelenderwijs momenteel werk van een intense vergroening. Op de speelplaats werd een heuvel aangelegd en op een lap braakliggende grond naast de school is men gestart met de aanleg van een beleeftuin met buitenklas.

Na een voorbereiding van drie jaar kon het startschot worden gegeven van dit grote vergroeningsproject. Aan de kinderen werd gevraagd om laarzen en een schopje mee te brengen om samen met medewerkers van het Regionaal Landschap, gemeentearbeiders, leerkrachten en vrijwilligers bomen en struiken aan te planten. Toespraken waren er van directeur Julie Paelinck, burgemeester Gerard Liefooghe en gedeputeerde Jurgen Vanlerberghe, die ook voorzitter van het Regionaal Landschap is. De nieuwe beleeftuin is de achtertuin van een private woning in de Nieuwstraat die het OCMW enkele jaren geleden aankocht, een heuse opportuniteit was dat. De woning zelf zal na voltooiing van de renovatiewerken dienst doen als noodwoning voor tijdelijk dakloze inwoners.

Gemis

“Onze basisschool had tot op heden zeer weinig groen en dat vonden wij een groot gemis”, vertelt directeur Julie Paelinck. “We moesten ons verplaatsen om in de natuur te kunnen spelen en leren. Sedert dat de tuin van de woning naast onze school in gemeentelijke handen is, mogen de kinderen er gaan ravotten. Dat was onmiddellijk een succes, een echte verademing. In een tuin leven kinderen zich op een andere manier uit dan op een speelplaats. Het was voormalig directeur Patrick Firey die onze school heeft ingeschreven bij MOS, een Vlaamse en provinciale organisatie die scholen ondersteuning biedt om groener te worden. In samenspraak met ons team van leerkrachten liet MOS een landschapsarchitect een plan opmaken en naast de nodige begeleiding kregen we voor 1.100 euro aan plantgoed. De groene avontuurlijke speelheuvel op de koer ligt er al, de kleutertuin krijgt tijdens de paasvakantie een kleine speelheuvel, kruiptunnel en grotere kippenren. Maar dé blikvanger van onze school wordt de nieuwe beleeftuin met wiglo, tuindreef en buitenklas. Vorige vrijdag werden reeds zes fruitbomen aangeplant, maar er groeien ook bessenstruiken en een bloemenweide met inheemse planten. Om het hoofdgebouw met de nieuwe tuin te verbinden, voorzien we eenzelfde kleurrijke poort als die aan de hoofdingang.”

Meerwaarde

Julie Paelinck zei in haar toespraak dat Spelenderwijs veel heeft om naar uit te kijken. “Als ik zie hoe enthousiast de kinderen nu al zijn – nog voor dat alles groeit en bloeit – dan weet ik dat dit een prachtige realisatie is en een echte meerwaarde voor onze school.” (AB)