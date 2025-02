Speelruimte VBS De Verrekijker wordt nog groener

In samenwerking met, en met steun van het Regionaal Landschap Westhoek, werd de Vrije Basisschool De Verrekijker in Esen vergroend.

“Sinds de aankoop van het vroegere kloostergebouw met tuin, is een van de troeven van deze dorpsschool dat we naast een ruime tegelspeelplaats ook nog een mooi stukje groen hebben. Dat stukje groen was tot nog toe enkel een grasplein”, vertelt directeur Maarten Dumoulin. “In de hoek van dat grasplein staan twee knotwilgen. Omdat het hoogdringend was, werden die vorig jaar geknot. De dikste takken hebben de werkmannen rond die wilgen gelegd en daar rond dan wat gehakseld hout. Het was opvallend dat kinderen net dat plaatsje kozen om er te gaan spelen.”

Speelvriendelijker

“Dit inspireerde het schoolteam en de ouderraad om na te denken over hoe ze de groene speelplaats nog speelvriendelijker konden maken. Ze schakelden de expertise in van het Regionaal Landschap Westhoek, dat voorstellen deed om het grasplein om te toveren tot een boeiende en uitdagende speelruimte. Uiteindelijk werd er een ontwerp gekozen, waardoor het grasplein veranderde in een uitdagende speelruimte met plaats voor een boomstronkenklas, speelbosjes met graspaadjes ertussen, een rij bessenstruiken en een plek om bij de oude knotwilgen te spelen. Natuurlijk hebben de struikjes en bomen nu wat tijd nodig om te groeien, maar binnen een paar jaar hopen we de kinderen te zien ravotten tussen de verschillende speelbosjes. We hopen de kinderen liedjes te horen zingen in de boomklas, confituur te zien maken van de geplukte bessen, en de vogels te zien tellen die er zitten. Het klimparcours, dat al bestond, wordt mooi geïntegreerd tussen de planten.”

Zelf geplant

Dit project wordt gesponsord door de ouderraad van de school. De school is dan ook zowel het Regionaal Landschap Westhoek alsook de ouderraad zeer dankbaar.

“Het is een meerwaarde dat de kinderen de plantjes zelf hebben geplant”, zegt directeur Dumoulin. “De schrijver Multatuli schreef ooit: ‘Want niet in het snyden der padie is de vreugde, de vreugde is in het snyden der padie die men geplant heeft’. Dit willen we vrij vertalen als: ‘Niet in het spelen tussen de planten zit de vreugde, maar in het spelen tussen de planten die men zelf geplant heeft’.” (ACK)