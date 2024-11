Speelplaatsen basisschool Manitoba volledig vergroend: “Kinderen komen nu echt tot rust tijdens speeltijden”

Zoals in de meeste scholen waren de speelplaatsen van basisschool Manitoba tot vorig schooljaar een betonvlakte. Door intensief werk te maken van subsidieaanvragen verkreeg de school de nodige financiën om twee speelplaatsen volledig te vergroenen.

“Wie het VTM-programma Goed Geplant heeft gezien, kon zelfs zien hoe de groene speelplaats van onze kleuters en leerlingen van de onderbouw er nu uitziet”, vertelt directeur Valentina Vertriest trots.

“Twee architecten van Goed Geplant tekenden verschillende ontwerpen, maar uiteindelijk waren het de leraren en de leerlingen die het laatste woord kregen. Voor de financiering van het project konden we een beroep op een subsidie van ruim 100.000 euro van het departement Omgeving Vlaanderen. De aanvraag had heel wat voeten in de aarde, maar ik ben heel fier op het resultaat.”

Oase van rust

“De laatste weken van de grote vakantie waren hectisch en gelukkig kon ik rekenen op verschillende ouders en leraren voor de finale afwerking van het project. Deze binnenspeelplaats is nu een oase van rust met heel wat leer- en speelmogelijkheden voor de kinderen.”

“De leerkrachten gebruiken de paadjes van deze groene ruimte zelfs als verkeersparcours.”

Vorig schooljaar heeft de school met subsidiëring van stad Brugge ook de speelplaats van de bovenbouw volledig vergroend. Deze speelplaats staat na de schooluren ook open voor de kinderen uit de buurt.

Ruzies uitzonderlijk

“De effecten van een groene en attractieve speelplaats zijn niet te ontkennen”, gaat de directeur verder. “Onze leerlingen komen nu echt tot rust tijdens de speeltijden. Ruzies zijn uitzonderlijk, want voor iedereen zijn er voldoende kansen voor creatief spel. Ook de leraren vinden toezicht houden veel aangenamer en minder stresserend.”

“De vergroende speelplaatsen bieden ook kansen voor outdoor learning. Uiteraard hebben we door het gebruik van de vergroende speelplaatsen enkele praktische aanpassingen moeten doorvoeren. De leerlingen zitten niet met hun schoenen waarmee ze buiten spelen, maar wel met pantoffels in de klas. Zo is ook het poetspersoneel tevreden en is iedereen mee in het verhaal van onze vergroende speelplaatsen”, besluit Valentina Vertriest. (PDC)