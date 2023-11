Speelplaats VBS Spes Nostra Schoolstraat ondergaat transformatie: groene ruimte, nieuwe toegangspoort en plaats voor buitenonderwijs

Op maandag 20 november werd het startschot gegeven voor de werken aan de speelplaats in de lagere school VBS Spes Nostra in de Schoolstraat. In de komende maanden moet de volledig gebetonneerde vlakte plaats maken voor een speelplaats met 40% meer groene ruimte in de vorm van bomen, gras en ruimte voor buitenonderwijs. Ook de iconische schoolpoort in de Schoolstraat wordt volledig opgesmukt en het afdak, dat sinds 2022 kaduuk is, wordt hersteld. Vanaf 1 september 2024 kunnen de XX leerlingen van de school ravotten naar hartelust op de volledig vernieuwde speelplaats.

De voorbije decennia brachten heel wat Heulenaars ettelijke uren door de op volledig gebetonneerde speelplaats van VBS Spes Nostra Heule in de Schoolstraat. Sinds de iconische bomen er x-aantal jaar geleden verdwenen, was er van groene ruimte nog weinig sprake op de speelplaats. Nu ondergaat die onder impuls van de raad van bestuur, het lerarenkorps en de ouderraad een transformatie van jewelste. “De huidige speelplaats is nagenoeg volledig verhard. De grijze, stenen speelplaats biedt de kinderen te weinig uitdaging. Een groene, kwaliteitsvolle speelplaats biedt mooie speel- en leerkansen,” steekt directeur Daan Terryn van wal. Zo gaan de oude kaduke tegels eruit en worden ze voor 60% vervangen door nieuwe ondergrond. De overige 40% van de speelplaats wordt ingepalmd door groene ruimte in de vorm van bomen, grasperkjes en speeltoestellen. De school volgt zo het voorbeeld van school VBS Sint-Paulus, die al enkele jaren furore maakt met hun ‘klimaatspeelplaats’.

Rustplekken en buitenonderwijs

In de renovatie worden ook aparte rustplekken voorzien. “Er zijn leerlingen die zich graag actief willen uitleven tijdens de speeltijd, maar er zijn evenzeer leerlingen die juist tot rust willen komen tijdens de speeltijd. Nu biedt de speelplaats voor deze laatste groep geen oplossing. Door voldoende variatie op de speelplaats aan te bieden (zowel rustplekken als verschillende plekken waar activiteiten gestimuleerd worden), kan iedereen zich op zijn manier ontspannen”, dixit Terryn.

Er komt, op die rustplekken, een aparte plaats waar leerlingen en leerkrachten terecht kunnen voor buitenonderwijs. Een bewuste keuze, zo blijkt. “Kinderen, jongeren en ook leerkrachten worden beter van buiten te zijn. Studies tonen aan dat buiten les krijgen goed is voor de motivatie, de weerstand en de gezondheid van kinderen. Verder ontwikkelen kinderen en jongeren tijdens spel allerlei vaardigheden, worden ze behendiger en leren ze spontaan. Zowel voor het formele leren als het informele leren biedt de speelplaats veel buitenkansen,” vertelt de directeur, die sinds dit schooljaar aan het hoofd staat van de school.

Grotere toegangspoort

Wie de afgelopen week passeerde langs de school, merkte het al op, maar ook de schoolpoort wordt volledig opgekalefaterd. “De grote toegangspoort wordt breder en wordt bovenaan open gemaakt, zodat veiligheidsdiensten zoals brandweer en ziekenwagen te allen tijde vlot de school in en uit kunnen. In deze vernieuwing kiezen we ook voor verfraaiing van onze ingang. Het beeld van Onze-Lieve-Vrouw wordt gevrijwaard en krijgt een andere bestemming op school”, vervolgt directeur Daan Terryn. Het afdak, dat het bij een storm enkele jaren geleden begaf en zelfs deels uit de grond schoot, wordt volledig hersteld.

Trots en dankbaarheid

We voelen vooral trots en dankbaarheid. Trots omdat we er als school op veel vlakken een stuk op vooruitgaan. We zullen onze leerlingen en leerkrachten veel mogelijkheden kunnen bieden eenmaal alles klaar is. Veel mensen hebben enorm veel werk verzet in de voorbereiding en ze mogen terecht trots zijn dat hun werk nu concreet gestalte zal krijgen. Ik denk zo aan directeur Joost en onze raad van bestuur. “Maar ook onze fantastische ouderraad heeft heel wat prachtig werk verzet voor dit project, ” vertelt een fiere en dankbare Daan Terryn.

Afgelopen maandag werd het startschot van de werken officieel gegeven met de sloop van de schoolpoort. Vanaf dan is er ruimte voor het werfverkeer om tot op de speelplaats te rijden en komen de werken in een stroomversnelling. “De vernieuwing van de speelplaats gebeurt gefaseerd, zodat we altijd wel over een stukje speelplaats zullen beschikken voor onze leerlingen, al zal het natuurlijk op bepaalde momenten wel behelpen zijn.

Het is voorzien dat de werken tegen het einde van het schooljaar gefinaliseerd zijn. Daarna moeten we op het gepaste tijdstip enkel nog de groenzones beplanten en inzaaien,” besluit directeur Daan. Als alles volgens plan verloopt kunnen de leerlingen van VBS Spes Nostra Schoolstraat vanaf het schooljaar 2024-2025 schoollopen in een volledig opgekalefaterde speelplaats. (JF)