Speelplaats Regina Pacis Tielt krijgt fikse upgrade: “Hoog tijd dat we investeren in kwalitatieve, groene omgeving”

De speelplaats van Regina Pacis ondergaat momenteel een flinke metamorfose. Deze week startten immers werken die ervoor moeten zorgen dat de speelplaats heel wat groener wordt. Ook komt er een ontspannings- en lesruimte.

“De buitenruimte zal een educatieve meerwaarde hebben en ook een fijne ruimte zijn voor ontspanning”, vertelt directrice Kim Vanlerberghe. “Tijdens de coronaperiode vorig schooljaar gaven enkele leraren immers al af en toe les in een geïmproviseerde buitenklas bij onze fietsenstalling en uit een bevraging bij leerlingen en leerkrachten bleek dat dit naar meer smaakte.”

Subsidie van 10.000 euro

“Daarop ging een werkgroep van leraren en leerlingen aan de slag en diende een subsidiedossier in bij de provincie”, gaat Kim Vanlerberghe verder. Dat dossier werd ook goedgekeurd, waardoor de school een subsidie kreeg van 10.000 euro. “Een bedrag dat aangevuld wordt met eigen middelen en met steun van de ouderraad”, vult de directrice aan.

Op de vernieuwde speelplaats zal ook genoeg aandacht zijn voor groen. “Momenteel is de speelplaats immers volledig verhard. De impact van een groene buitenruimte op de mentale gezondheid is echter niet te onderschatten. Daarom was het hoog tijd om ook op onze school te investeren in een kwalitatieve, groene omgeving”, aldus Kim Vanlerberghe.

“De groene buitenruimte zal voor knusse, prikkelarme ontmoetingsplekken zorgen. Ook is het een goede zaak voor het klimaat, want op deze manier kan het regenwater op natuurlijke wijze wegsijpelen in de bodem en komt er meer biodiversiteit.

Klaar op 15 mei

De werken aan de speelplaats zijn deze week gestart en worden uitgevoerd door een papa van een leerling van de school. Tegen onze opendeurdag op 15 mei zou de groenruimte klaar moeten zijn. Maar dat is slechts een eerste stap.

“Binnenkort starten ook de renovatiewerken aan een van onze gebouwen. Wanneer die afgerond zijn gaan we verder met het groener en aangenamer maken van onze speelplaats. Ik kijk er samen met het lerarenteam en de leerlingen heel erg naar uit”, besluit Kim Vanlerberghe.

