Speelplaats Onze-Lieve-Vrouwcollege Mariakerke in Oostende wordt groener

Het Onze-Lieve-Vrouwcollege Mariakerke verraste deze week de kinderen met een nieuw stuk groene speelplaats als resultaat van de actie ‘tegelwippen’.

“Voor deze vergroening werkten een 20-tal ouders, leerkrachten en sympathisanten vier dagen lang samen. We gingen zelf met een kraantje aan de slag en braken 200 tegels uit. 50 vierkante meter verharding werd zo vervangen door gras, haagjes, bomen en een schorsspeelzone”, zo duidt directeur Ann Vanhove.

Het is niet het eerste en laatste project, zo blijkt. “Ook in onze wijkafdeling Rosa Mystica en de vestiging in de Lijsterbeslaan brachten we meer groen. Het maakt deel uit van een totale aanpak waarbij we de school groener willen maken. Dat zal ook gebeuren bij de nieuwbouw Mariasteen. Kleuters en kinderen uit de eerste graad zullen de nieuwe zone gebruiken en hun reacties zijn ook positief.”