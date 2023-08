Speelplaats en schoolomgeving Frères wordt groene oase in Brugse binnenstad

Het wordt even wennen voor de leerlingen van de Frères wanneer ze vrijdag na een deugddoende vakantie terug op de speelplaats zullen verzamelen. Dankzij een subsidie van het ING Fonds voor Duurzame Gebouwen, beheerd door de Koning Boudewijnstichting, werden de voorbije dagen kabels aangebracht aan de gevels op de speelplaats, waarlangs binnenkort klimplanten zullen groeien.

“De kabels zijn klimhulpen voor de tientallen planten die we in de grond stoppen. Aan één gevel werden de kabel kriskras door elkaar gespannen en dat is een absolute primeur voor Vlaanderen. Over enkele jaren zullen deze sombere gevels er helemaal anders uitzien”, vertelt Bruno Verschaeve van vzw Groene Gevel.

“Dit is pas de eerste fase van de vergroening van zowel de speelplaats als de schoolomgeving”, vult directeur Tim Coppejans aan. Binnenkort zal Stad Brugge het Guido Gezelleplein ontharden en vergroenen en begin 2024 starten we de derde fase, die een volledige ontharding en vergroening van de speelplaats omvat. Onze leerlingen zullen tegen het einde van het schooljaar studeren en ontspannen in een groene oase. (PDC)