Spartac begeleidt Jorne Spileers

Jorne Spileers (18) is een beloftevolle verdediger bij Club Brugge en werd al opgeroepen voor de Rode Duivels. Dat hij nog studeert, aan de Topsportschool Spartac van het KTA Brugge, is minder bekend. De school tekende voor hem een traject uit.

“Een voetbalcarrière is onzeker en ik wil iets achter de hand hebben”, zegt Jorne. “Het is niet evident om dat te combineren met mijn trainingsprogramma en de vele wedstrijden. Ik heb al vaak gedacht om mijn studies stop te zetten, maar mijn mama en verschillende ploegmaten steunen me als ik het moeilijk heb. Op school word ik erg gemotiveerd om door te zetten en ook mijn begeleiders bij Club Brugge vinden mijn studies heel belangrijk.”

Eigen studiecoach

Jorne heeft een topsportstatuut en zit in een officiële topsportstudierichting. Hierdoor geniet hij een aantal faciliteiten, die hem in staat stellen om zijn topsport en studies optimaal te combineren.

“We hebben voor hem een individueel en flexibel leertraject uitgewerkt”, aldus Ruben Ost, coördinator van Spartac. “Bepaalde lessen volgt hij gewoon mee, andere vakken werkt hij modulair af. Hierbij wordt hij begeleid door Evelien Dorme, die eigenlijk zijn persoonlijke studiecoach is. Maar alle leerkrachten spelen een belangrijke rol in de begeleiding van Jorne. Door hun methodiek af te stemmen op de noden van de topsporters en het uitwerken van digitale leerpaden en instructiefilmpjes zijn ze een onmisbare schakel in de begeleiding van onze leerlingen.”

“Ik help Jorne bij het maken van zijn planning en het bijwerken van zijn lessen, en ik ondersteun hem vaak in ons open leercentrum”, vertelt Evelien Dorme. “We maken ook instructiefilmpjes en leerpaden, zodat hij de leerstof gemakkelijker kan verwerken. In principe kan hij tijdens verblijven in het buitenland (stages, wedstrijden… red.) met zijn laptop ook werken aan zijn specifieke, op maat uitgestippelde studietrajecten.”

“Het moeilijkste voor Jorne is de discipline opbrengen om niet te vervallen in uitstelgedrag”, vult Ruben Ost nog aan. “Het is gelukkig een verstandige en heel bescheiden jongen, die beide voeten heel stevig op de grond houdt. Het is ook een dankbare student, die de inspanningen die we als school voor hem opbrengen ergt waardeert.” (PDC)