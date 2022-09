Spanjeschool organiseert Spatafuif in Trax Roeselare

De leerkrachten, ouderraad en het oudercomité van de Spanjeschool organiseren op zaterdag 15 oktober de Spatafuif onder het motto ‘Dance the night away’. Een fuif ten voordele van de verschillende acties door de school.

De feestbeesten zijn vanaf 20.30 welkom in de ondergrondse zaal Club op de Trax-site.

Op de deuntjes van DJ Matizz kunnen de fuifgangers tot in de vroege uurtjes hun beentjes losgooien. Kaarten zijn verkrijgbaar in de Spanjeschool in Roeselare of in de vestiging op De Tassche in Ardooie. Voor een kaart betaal je tien euro.