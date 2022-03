Spaanse leraars op bezoek in Lodewijk Makeblijde College in Poperinge om CLIL-onderwijs te ontdekken

Het Lodewijk Makeblijde College (LMC) kreeg Spaanse leraars over de vloer die zich lieten onderdompelen in het CLIL-onderwijs.

Zes Spaanse leraars kwamen op Erasmus-uitwisseling naar Poperinge. “Ze kwamen kijken hoe wij CLIL-onderwijs organiseren. Drie leraars waren afkomstig van een school in Ossa de Montiel (Albacete). Elena is leerkracht Engels, Eva leerkracht wiskunde en Sakshi is een Indische taalassistent Engels. Daarnaast waren er ook twee leraars van een school in Nerpio (Albacete), Antonio is leerkracht aardrijkskunde en geschiedenis en Carlos is leerkracht kunst. Ricardo is leerkracht LO en afkomstig van een school in Siguenza (Guadalajara). De leraars kenden elkaar niet vooraleer ze naar Poperinge reisden, dus ook voor hen was het een uitdaging. In de toekomst is het de bedoeling om een uitwisseling tussen beide, onze school en de Spaanse scholen, te organiseren”, zegt directeur Chris Van Echelpoel.

Meertalig onderwijs

CLIL (Content and Language Integrated Learning) is een vorm van meertalig onderwijs. Leerlingen kunnen enkele uren/vakken in de week les krijgen in een andere taal dan het Nederlands. Vanaf het derde middelbaar wordt de keuze voor CLIL aangeboden in de vakken godsdienst en informatica in het Engels en aardrijkskunde en bedrijfseconomie in het Frans. “De Spaanse leraars hebben zich hier geweldig geamuseerd. Enerzijds veel geleerd over CLIL-onderwijs door lessen te volgen bij onze leerkrachten. Anderzijds hebben we hen ook ondergedompeld in onze streek en cultuur met een bezoek aan de steden Poperinge, Ieper en Brugge, proeven van Trappist Westvleteren en frietjes”, besluit de directeur.