Soroptimist schenkt bestelwagen aan kunsthumaniora

In het bijzin van Schepen van Onderwijs Jasper Pillen overhandigde Benedikte Bruggeman, voorzitter van Soroptimist International Brugge, op maandag 12 december de sleutels van een lichte bestelwagen aan KSO-directeur Jo Decoster. “Dit voertuig is geen overbodige luxe voor onze school”, aldus de directeur. “We moeten immers vaak technisch materiaal, maquettes en 3D-werk vervoeren. Deze bestelwagen zal heel efficiënt gebruikt worden. Dit is een bijzonder mooi gebaar van Soroptimist International Brugge, dat enorm geapprecieerd wordt door het team van het KSO en de leerlingen.” (PDC/foto PDC)