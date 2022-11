Soroptimist International Brugge steunt leerlingen van De Ganzenveer

Dinsdag 22 november overhandigde Benedikte Bruggeman, voorzitter van Soroptimist International Brugge, in het bijzijn van schepen van Onderwijs Jasper Pillen een cheque aan de directeur van stedelijke basisschool voor buitengewoon onderwijs De Ganzenveer.

Met deze donatie zullen de leerlingen van deze school gedurende een volledig schooljaar na de voormiddagspeeltijd een kop soep krijgen. “Het beleid van onze stad is erop gericht dat de kinderen niet met een lege brooddoos op school zitten. Net als de actie Brood(doos) nodig kadert dit initiatief binnen deze doelstelling.”

“Ik ben heel blij dat we dit, dankzij de financiële bijdrage van Soroptimist Brugge, in De Ganzenveer kunnen realiseren. Voor sommige kinderen is deze kop soep een belangrijke aanvulling van hun brooddoos”, aldus schepen Jasper Pillen.

(PDC)