Soren (11) uit Rekkem kent 606 cijfers van getal pi na de komma: “Voetbal? Dat is niets voor mij”

Een puike prestatie van de 11-jarige jonge Soren Soete-Verbeke vrijdagmorgen in de Gemeenteschool Barthel in Rekkem. De knaap haspelde in een recordtempo het getal pi op met 606 cijfers na de komma, een nieuw schoolrecord. Hoe slaagt deze jongeman erin zoveel cijfers te onthouden?

De Griekse geleerde Archimedes was de eerste die een opmerkelijk nauwkeurige benadering van het getal pi kon maken. Pi wordt daarom ook wel de constante van Archimedes genoemd. Met pi kan je de omtrek van een cirkel berekenen. Iedereen kent de eerste decimalen van het getal, namelijk 3,14. Daar stopt het voor velen al bij, maar niet voor een select groepje bollebozen die er een sport van maken zoveel mogelijk cijfers na de komma op te sommen.

In de Gemeenteschool Barthel in Rekkem zitten er zo wel een paar. Jaarlijks wordt in de klas van meester Foeke Vanneste een wedstrijdje gehouden van wie uit het hoofd de meeste cijfers na de komma kan aframmelen. De vorige recordhouder was Felix Ghesquiere die er 250 op zijn naam schreef. Vrijdag werd dat record echter verpulverd door Soren Soete-Verbeke die, weliswaar in twee pogingen, het op 606 cijfers bracht. Voor hij aan de beurt kwam, gaven ook Gilles Hoste en Eagan Blomme het beste van zichzelf.

Dagelijks een uur

“Het is vooral goed onthouden, maar het viel eigenlijk nog mee”, aldus een trotse Soren na afloop van de wedstrijd. “Eerst was ik wel wat ongerust dat ik het niet zou lukken en ik al de mensen hier aanwezig zou moeten ontgoochelen. Eenmaal op dreef, voelde ik echter dat het goed kwam.”

Soren zegt dagelijks een uurtje te zijn bezig geweest met het van buiten leren van de cijfers. “Ik zoek er een systeem in de getallen, wat het makkelijker maakt om te onthouden.”

“Als sinds de kleuterklas zegt hij professor te willen worden”

“We zijn heel blij met de prestatie van onze zoon”, zeggen mama’s Nancy Soete en Delphine Verbeke uit Rekkem. “Soren is er heel hard mee bezig geweest, dat is zeker. Eerst wou hij het klasrecord verbreken, maar toen hij het artikel las van de die jongen met zijn 510 cijfers na de komma, dacht ook dat beter te kunnen. Nooit gedacht dat we hem ooit nog zouden moeten aanmanen om op zijn Xbox te gaan spelen, want die liet hij gewoon staan voor dit project. Hij houdt nu eenmaal van cijfers en getallen. Als sinds de kleuterklas zegt hij professor te willen worden, of wetenschapper of leraar hogere wiskunde.”

Buitengewoon

“In de klas heb ik regelmatig wel eens slimme leerlingen, maar wat Soren doet is buitengewoon”, aldus zijn leerkracht Foeke Vanneste (31) uit Lauwe. “Soren heeft heel veel honger naar kennis. De jongeman snapt heel veel zaken heel snel en krijgt daarom speciale oefeningen. Hij vroeg mij zelf extra oefeningen om tijdens de vakantie op te lossen. Hij wil alles weten over sterrenstelsels en doet aan programmeren in de klas. Hij begon met een programmataal voor kinderen, maar stapte over naar Python. Het aanleren daarvan is eigenlijk leerstof voor het hoger onderwijs. Ook voor mij wordt het moeilijk, Soren moet dus een beetje zelfsturend werken. Nog een voordeel is dat ik hem als hulpleraar kan inschakelen, hij legt het allemaal mooi uit aan leerlingen die wat meer uitleg nodig hebben. We zijn dus heel blij dat hij bij ons op school zit.”

Eén miljoen dollar

Voor de jonge tiener zit de lager school er bijna op. Volgend jaar trekt hij naar Sint-Aloysiuscollege in Menen waar hij wiskunde-wetenschappen wil starten. “Mijn droom is een Millenniumprijsprobleem op te lossen.”

De Millenniumprijsproblemen zijn zeven belangrijke onopgeloste vraagstukken in de wiskunde. Er wordt één miljoen Amerikaanse dollar uitgeloofd voor wie een van de vraagstukken oplost. En of ik graag voetbal? Euh…neen, dat is niet voor mij, maar ik schaak ook heel graag.”