Sophie Dumont helpt studenten Ter Groene Poorte met hun mini-onderneming

De studenten van het specialisatiejaar Banket- en chocoladebewerking riepen de hulp in van Sofie Dumont om hun mini-onderneming Mad Shells te coachen. De bekende oud-leerling van Ter Groene Poorte begeleidde de studenten met veel plezier en enthousiasme gedurende het volledige traject.

Dinsdag 30 januari kwam Sofie Dumont naar de school afgezakt om de Mad Shells, een assortiment van vijf madeleines in de vorm van een schelp, samen met de studenten aan de man te brengen. De winst van de mini-onderneming zal gedeeld worden met ‘Make A Wish’, de organisatie waarvan Sofie Dumont ambassadrice is. Uiteraard waren de studenten in de wolken met de aanwezigheid van de TV-kok. Iedereen was het roerend eens dat ze heel veel van haar leerden. (PDC)