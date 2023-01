Sofie Tibergijn is de nieuwe directrice van De Peereboom in Ledegem

Met Sofie Tibergijn heeft de vrije basisschool De Peereboom sinds begin 2023 een nieuwe directrice. De 48-jarige Sofie uit Hulste volgde Martine Clarysse op die eind 2022 met pensioen ging. “De overdracht is heel goed verlopen. Na meer dan 20 jaar voor de klas is dit een nieuwe uitdaging.”

Sofie Tibergijn is geboren en getogen in Hulste bij Harelbeke. “Ik werkte 23 jaar in het Sint-Amandscollege Noord in Kortrijk waar ik vele jaren voor het tweede leerjaar stond. Ik koos daarna voor een job met meer school- dan klastaken en was vijf jaar zorgcoördinator.”

Vanuit die ambitie groeide ook het idee om te solliciteren voor de functie van directeur bij de vrije basisschool De Peereboom in Ledegem. “Ik informeerde me over de scholengemeenschap. Ik was vooral op zoek naar een pedagogische functie. Binnen de scholengemeenschap Moorsledegem is alles zo professioneel georganiseerd dat de directeurs zich niet moeten ontfermen over bijvoorbeeld de bouwdossiers. Dat trok me enorm aan in deze functie.”

Onmiddellijk welkom

Met de hulp van de afscheidnemende directrice Martine stoomde Sofie zich de voorbije maanden klaar voor het directeurschap in de Ledegemse school. “De overdracht verliep vlekkeloos. Ik kon en kan nog steeds met vragen bij Martine terecht. Ik ben haar daar echt dankbaar voor.” Ondertussen is Sofie al enkele dagen aan de slag in Ledegem en zet ze het goede werk van haar voorgangster verder. “Ik voelde me hier onmiddellijk welkom. De komende jaren zullen we er alles aan doen om alle kinderen verder kwaliteitsvol onderwijs aan te bieden. Daarnaast is het ook belangrijk dat de leerlingen die het nodig hebben extra begeleid worden.”

Voor De Peereboom wordt 2023 een jaar met verschillende uitdagingen. Zo wordt er geïnvesteerd in energetische maatregelen en wordt ook het oude gedeelte van de school onder handen genomen.

“Daarnaast plannen we ook de lancering van een slaapklasje waar de allerkleinsten een dutje kunnen doen.” Verder op het programma staan onder andere een kunstenwandeling, een quiz en verschillende uitstappen. “Zo plannen we eveneens een bezoek aan het gemeentehuis en leren onze zesdejaars de werking van enkele middelbare scholen kennen.”

Daarnaast kijkt de school ook uit naar de stadsklassen, zeeklassen en vredesklassen die georganiseerd worden. “In juni blijven de kleuters een nacht slapen op school en ook de zomerbar georganiseerd door het oudercomité zorgt voor extra kleur in dit schooljaar.” (Bert Feys)