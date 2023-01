SNT Brugge zet zijn 10.000ste cursist Magda Ackaert in de bloemetjes

Magda Ackaert schreef zich op 10 december online in voor een cursus Koken Bistro in het Centrum voor Volwassenenonderwijs SNT. De zestiger uit Sint-Andries wist toen nog niet dat ze op dinsdag 10 januari gevierd zou worden als de 10.000ste cursist van het schooljaar 2022-2023.

Schepen van Onderwijs Jasper Pillen, directeur Anthony Strubbe en adjunct-directeur Inge Mus verwelkomden haar met open armen in de leskeuken waar ze binnenkort haar kookkunsten zal verfijnen. Met de nodige egards overhandigden ze een mooie ruiker bloemen aan de gepensioneerde lerares lichamelijke opvoeding.

“Het gaat hard bij SNT, want cursisten blijven zich massaal inschrijven”, vertelt Jasper Pillen duidelijk tevreden. “Nooit eerder in de geschiedenis van SNT noteerden we zo vroeg tienduizend inschrijvingen. Een sprekend bewijs dat zowel de kwaliteit van de lessen als de ruime keuze aan cursussen sterk gewaardeerd worden.”

13.000 inschrijvingen

“Ondertussen is het aantal inschrijvingen al opgelopen tot ruim dertienduizend”, vult directeur Anthony Strubbe onmiddellijk aan. “Op de eerste dag van het tweede trimester stonden in de gangen tientallen kandidaat-cursisten ongeduldig te wachten om zich in te schrijven. Het is duidelijk dat na corona de goesting om bij te leren teruggekeerd is bij heel wat mensen. We bieden ook heel wat nieuwe cursussen en modules aan en dat wordt duidelijk gewaardeerd door onze cursisten. We zijn jammer genoeg ook een beetje slachtoffer van ons succes, want we moeten helaas ook af en toe cursisten weigeren of op een wachtlijst plaatsen.”

Magda Ackaert behoort tot de gelukkigen, die binnenkort aan een nieuwe opleiding kunnen beginnen. “Ik volgde eerder al heel wat computercursussen in SNT, maar deze keer koos ik voor totaal iets anders. Ik vind het belangrijk om als jong gepensioneerde actief te blijven en mijn sociale contacten te onderhouden. Toen de directeur me opbelde om te melden dat ik de tienduizendste cursist van het schooljaar was, schrok ik toch wel eventjes.” (PDC)