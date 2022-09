Sluiting dreigt voor dorpsschool van Beveren

De sluiting dreigt voor de dorpsschool in Beveren. Omdat er nog maar weinig kindjes overbleven, werd na overleg met de betrokken ouders beslist om op 1 september niet op te starten in de wijkafdeling. “We zullen tegen nieuwjaar een definitieve beslissing nemen”, zegt Sofie Maes.

Ingewijden zullen dit vorig schooljaar ongetwijfeld hebben zien aankomen, maar voor de buitenwereld komt dit als een verrassing. Op 1 september is de schoolpoort in Beveren niet open gegaan. In deze wijkafdeling van vrije basisschool De Libel in Leisele werd tot 30 juni 2022 nog kleuteronderwijs aangeboden en de eerste drie jaren van het lager. Maar de groep kinderen die voor deze school kiest, was plots zo klein geworden – één kleuter en zes leerlingen – dat de directie eind augustus na overleg met ouders en schoolbestuur besloot om er op 1 september niet op te starten.

Mama

Eline Mahieu uit de Roesbruggestraat in Beveren is mama van Ferre en Ellie. Ferre zou op 1 september in Beveren in het derde leerjaar starten en Ellie in de derde kleuterklas.

“Begin juli hadden mijn man en ik al beslist om Ellie naar de hoofdschool in Leisele te sturen”, vertelt Eline. “Er zouden in Beveren maar twee kleuters starten: onze dochter in de derde kleuterklas en nog één eerste kleuter en dat zagen wij uiteraard niet zitten. Onze dochter houdt van veel sociaal contact. Ferre zou wel nog zijn derde leerjaar in Beveren doen. Op zaterdag 27 augustus meldde de directie ons dat de kleuterschool niet zou opstarten en op maandag 29 augustus hoorden we hetzelfde over het lager. De kinderen zijn ondertussen zeer goed aangepast in Leisele en dat verheugt ons. Wel is het voor mijn man en ik nu iets meer organiseren. In Beveren haalden oma en opa de kinderen van school, als ik er niet geraakte. Zij wonen immers vlakbij. Het is jammer voor Beveren dat de school wegvalt, maar het is wat het is. Het is ook belangrijk voor kinderen om een grote groep klasgenootjes te hebben zodat ze hun vriendjes zelf kunnen kiezen”, vindt Eline.

Ook schepen Sylvie Thieren (CD&V) – die zelf in Beveren woont – reageert: “In Beveren zijn er heel wat kinderen. Maar er is blijkbaar geen instroom meer omdat ouders voor andere scholen kiezen. Spijtig voor Beveren, maar de realiteit is wat ze is.”

Directeur

Directeur Sofie Maes zegt dat het schoolbestuur nog tot nieuwjaar de tijd neemt om de situatie te evalueren. “Er wordt momenteel geen onderwijs gegeven maar de school is niet gesloten”, zegt Sofie. “Er staan in Beveren meerdere huizen te koop of ze zijn recent verkocht. We willen graag weten of dit om mensen met jonge kinderen gaat en of zij eventueel interesse in de school hebben. Wel ben ik er geen voorstander van om jaren aan te modderen. Tegen nieuwjaar zullen we een definitieve beslissing nemen. We focussen daarbij uitsluitend op het welzijn van onze kinderen. Al denken we ook aan de hoge energie –en onderhoudskost van een schoolgebouw.”