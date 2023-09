Slager Stijn (43) stopt en is nu praktijkleraar in Ter Groene Poorte: “Tussen die tieners staan, houdt me jong”

Er lopen in Ter Groene Poorte in Brugge verschillende praktijkleraren rond die er zelf ooit als tiener op de banken zaten. Een oud-leerling en succesvol slager, die na twintig jaar beslist om zijn zaak van de hand te doen en les te geven in de slagersafdeling van de school, is echter een unicum. Stijn Verfaillie (43) uit Roeselare doet zijn verhaal.

“Ik had een bloeiende zaak in Roeselare, maar door een samenloop van omstandigheden vielen alle puzzelstukjes in elkaar om een nieuwe wending te geven aan mijn professionele leven”, vertelt Stijn Verfaillie (43). “Mijn belangrijkste helper ging met pensioen, de winkel was aan een grondige renovatie toe en ik wou meer tijd spenderen aan mijn gezin. Toen we de kans kregen om de winkel als woonhuis te verkopen, hebben we niet getwijfeld. Het was een sprong in het duister, maar ik heb nog geen moment spijt gehad van mijn beslissing. Tussen die tieners staan, houdt me jong.”

“Ik voel me verantwoordelijk voor de gasten die ik begeleid. Ik wil dat het goede slagers worden”

Eigenlijk is het al het derde schooljaar dat Stijn Verfaillie lesgeeft in Ter Groene Poorte. “Twee jaar heb ik deeltijds lesgegeven, een lerarenopleiding gevolgd in Vives Kortrijk en mijn zaak gerund. Dat was een heel zware periode. Het eerste jaar gaf ik enkel praktijkles, maar gaandeweg sta ik ook meer en meer als theorieleraar voor de klas. Ik heb ondertussen helemaal mijn draai gevonden in het onderwijs. Ik besef ondertussen maar al te goed dat het beroep van leraar meer inhoudt dan enkel lesgeven en kennis doorgeven. Ik voel me verantwoordelijk voor de gasten die ik begeleid. Ik wil dat het goede slagers worden. Ik wil mijn twintig jaar ervaring als zelfstandige met plezier aan hen doorgeven.”

Tunnelvisie

Stijn Verfaillie geeft eerlijk toe dat zijn wereld de laatste jaren sterk verruimd is. “Als je elke dag in je eigen zaak staat en weinig tijd hebt voor andere zaken, riskeer je op termijn een tunnelvisie te ontwikkelen. “Voor de klas staan, houdt heel wat uitdagingen in. Ik ben verplicht om elke dag te zoeken naar de didactisch meest verantwoorde manier om mijn kennis over te brengen aan mijn leerlingen. Ik ben de school ontzettend dankbaar dat ik de kans krijg om te groeien in het lesgeven.”