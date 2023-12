Sivi Torhout maakt kostumering voor musical in Middelkerke: “Een geknipt project voor ons”

Een zalig project voor het derde tot en met het zesde jaar van de afdeling Creatie en Mode van het Sint-Vincentiusinstituut in Torhout (Sivi). De in totaal 37 leerlingen mochten de meer dan 100 kostuums maken voor een musical die tijdens de krokusvakantie in Middelkerke wordt opgevoerd. Ze hebben de kleding ook zelf ontworpen in nauw overleg met de regisseur van het stuk.

Het gaat om de musical Een Midzomernachtsdroom van William Shakespeare, bewerkt door Viktor Quataert en opgevoerd door Starlight Musical Productions in een regie van Frederic Mylle. De tien vertoningen hebben plaats in de periode van vrijdag 9 tot en met zondag 18 februari in Centrum De Branding in Middelkerke. Een van de actrices is Lore Appels uit Oudenburg, die lesgeeft aan de Middenschool Sint-Rembert in Torhout. Zij legde het contact met Sivi voor de kostumering.

Creatieve aspect van groot belang

De drie Sivi-leerkrachten van de afdeling Creatie en Mode die het project begeleiden, zijn Aurélie Cluydts, Linde Baert en Ilse Vynckier. De leerlingen zijn met de kostumering bezig in het vak creatie (voor het ontwerpen en de accessoires), het vak vormgeving (voor het nemen van de maten en het tekenen van de patronen) en het vak modetechnieken (voor het in elkaar stikken).

“Dit is een geknipt project voor ons”, aldus Ilse Vynckier. “Toen Lore Appels kwam vragen of we het met onze leerlingen op ons wilden nemen, hebben we onmiddellijk ja gezegd. We stelden wel als voorwaarde dat de leerlingen zelf zouden mogen ontwerpen. In deze studierichting is het creatieve aspect namelijk heel belangrijk. We wilden meer doen dan alleen maar de kleding in elkaar stikken en naaien.”

“We stelden als voorwaarde dat de leerlingen zelf zouden mogen ontwerpen”

De leerlingen startten met het bestuderen van het stuk van Shakespeare. “Dat is begin september al meteen gebeurd”, vertelt Ilse. “We gaven de vier klassen uitleg over Een Midzomernachtsdroom en over Starlight Musical Productions, de vereniging die het geheel zou spelen. We maakten moodboards over het thema: digitale collages. Daarna konden we samen brainstormen en de ideeën voor de kostuums uitwerken.”

“Het verhelderende gesprek met de regisseur was enorm leerrijk”, vervolgt Ilse. “Zo konden we rekening houden met de noden en verwachtingen van de acteurs en dansers, plus met de visie van de regisseur. Vanaf dan zijn we met de leerlingen aan de slag gegaan om een eerste ontwerp uit te tekenen voor de kleding van de verschillende personages.”

Het passen was een spannend moment

Pas na een tweede gesprek met de regisseur werden de definitieve ontwerpen gekozen. “Dat was het geschikte moment om met de eigenlijke realisatie te starten en in eerste instantie de maten van de spelers te nemen”, zegt Ilse. “We deden dat bijzonder nauwkeurig, want we wisten dat we later niet nog eens zouden kunnen meten. Het passen van de kostuums een kleine maand geleden was een spannend moment, zowel voor ons als voor de acteurs en de dansers. Maar gelukkig overheerste er tevredenheid. Nu is het nog alle hens aan dek om de kleding tot in de puntjes af te werken. We zijn uiteraard ontzettend benieuwd om onze creaties op het podium en in het decor te zien.”

Versteld van het aanwezige talent

“Het stuk Een Midzomernachtsdroom beschrijft de avonturen van vier jonge geliefden en een groep amateuracteurs in een magisch maar verboden bos dat verlicht is door de maan”, zegt Lore Appels, die tijdens de musical in de huid van Mevrouw Zwam kruipt, een nieuw gecreëerd personage. “Het viertal komt onverwacht terecht in een wereld vol magie, waar niets is wat het lijkt. Elk van hen wordt door het ene misverstand na het andere een pion in een chaotisch plot.”

“We brengen een eigentijdse versie van het komische sprookje van Shakespeare. Een voorstelling vol humor, romantiek en spanning, overgoten met magie. Aangezien we ook in de kleding willen verwijzen naar de tijd van Shakespeare, was het niet evident om de kostuums in de handel te kopen. Dus heb ik mijn stoute schoenen aangetrokken en contact opgenomen met de collega’s van Creatie en Mode van Sivi. Die reageerden enthousiast en meteen was het project een feit.”

“We staan echt versteld van het talent van de betrokken leerlingen. Niets dan lof voor hun moodboards, fantastische ontwerpen en uiteindelijke creaties. Top!”