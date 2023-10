Sint-Vincentiusschool opent schoolbib Het Fluisterbos

Alle lagere schoolkinderen van de Sint-Vincentiusschool in Izegem mogen voortaan een half uur per week met hun neus in een boek duiken in de nieuwe schoolbib Het Fluisterbos.

“Het is een project waar ik met juffen Jolien en Stefanie van de werkgroep Taal al een eindje mee bezig ben”, vertelt leerkracht Leen Vervaecke. “We hebben het oude leraarslokaal omgetoverd tot een gezellige schoolbib. Samen met de collega’s is er heel wat geschilderd en dankzij Kachtemnaar Tom Gits is er een boekenboom en -kar als decoratie geknutseld. Leerlingen mogen een half uurtje per week tijdens de les hier komen lezen. Elk klasje had al zijn eigen bib, maar met een eigen schoolbib willen we het aanbod nu uitbreiden en de leerlingen aanzetten om nog meer te lezen. Hier zijn alle niveaus in vrij lezen vertegenwoordigd en is er ook een ruimer aanbod toneel-leesboekjes. Dankzij een financiële inbreng van het schoolcomité hebben we ook heel wat nieuwe boeken kunnen aankopen. De naam ‘Het Fluisterbos’ wijst er uiteraard op dat je hier in alle rust en stilte een boekje kan komen lezen en is afgeleid van een boekje dat ik leerde kennen waarvoor Nikola Hendrickx de illustraties heeft gemaakt.”