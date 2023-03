Sint-Pietersschool blikt terug: Iedereen die bij school betrokken was welkom op viering 75-jarig bestaan

Op 24 maart bestaat de Sint-Pietersschool in Adinkerke 75 jaar. Het huidige lerarenkorps wil dit graag vieren samen met oud-leerlingen, oud-leerkrachten en iedereen die ooit bij het schoolgebeuren betrokken was. Op het verjaardagsfeest kan iedereen de sfeer van weleer opsnuiven.

In 1813 wordt de kiem gelegd voor het onderwijs in Adinkerke: in de voormalige kosterwoning richt pastoor Clauw een ‘parochieschool’ in. Het parochieschooltje wordt ‘gemeenteschool’ wanneer in 1842 ‘de wet op het lager onderwijs’ in voege treedt en iedere gemeente verplicht is een eigen lagere school te hebben. In 1844 telt de gemeenteschool al 87 leerlingen: 50 jongens en 37 meisjes. In 1864 stichten de zusters van de Onbevlekte Ontvangenis van Heist de meisjesschool van Adinkerke, die in 1965 ook wordt aangenomen door de gemeente. Voor de jongens wordt een nieuwe ‘gemeenteschool’ gebouwd op de huidige locatie. De meisjes krijgen een onderkomen in de oude schoolgebouwen, maar er volgen nog heel wat omzwervingen voor ze hun definitieve bestemming zullen krijgen. De meisjes krijgen les in lezen, schrijven, rekenen, Frans, handwerk en godsdienst. Een eerste telling vermeldt 70 kinderen, in 1871 zijn er 130 leerlingen en in 1908 al 215. Ondertussen zijn de meisjes verhuisd naar een (nieuwe) school in de Kerkweg (op de locatie van het huidige gemeenschapshuis). In 1947 wordt er voor de meisjes een nieuwe school gebouwd in de Kloosterweg. In de schoolgebouwen is er ook een klooster. Later verhuizen de zusters naar het gebouw dat nu bekend staat als het ‘Libelleke’. 30 jaar later, in 1977, fuseert de meisjesschool met de Sint-Pietersschool van De Panne en wordt de school overgedragen aan de vzw Immaculata. In het schooljaar 1994-1995 worden het klooster, de oude eetzaal en de leraarskamer verbouwd tot een nieuwe turnzaal en eetzaal, een moderne leraarskamer en een bureau. Ondertussen is de school al een hele tijd geen ‘meisjesschool’ meer.

De voorloper van de Sint-Pietersschool, de toenmalige Ecole des Soeurs © MYRIAM VAN DEN PUTTE

Wie het feest ’75 jaar Sint-Pietersschool op de huidige locatie’ wil bijwonen, dient zich vooraf in te schrijven via info@vbs-sint-pieter.be.