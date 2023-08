Sint-Paulusschool campus VTI stelt nieuwe keuken voor

Sinds enkele maanden beschikt de Sint-Paulusschool campus VTI uit de Toekomststraat in Waregem over een nagelnieuwe grootkeuken. Nu de laatste afwerkingen rond zijn, kon het nieuwe gebouw dinsdag officieel voorgesteld worden.

Goed nieuws voor de meer dan 1.000 leerlingen en personeelsleden van de Sint-Paulusschool campus VTI, VIBSO en Zonneburcht, de school voor buitengewoon lager onderwijs. Na een kleine twee jaar behelpen met externe traiteurs kan het keukenteam van de campus sinds enkele maanden weer zelf verse maaltijden bereiden in een gloednieuwe keuken. Die werd dinsdag officieel voorgesteld aan de pers en het schoolbestuur.

“De oude keuken voldeed niet meer aan de huidige normen qua duurzaamheid en de strenge hygiënische normen”, legt algemeen directeur Rik Desmet uit. De aftandse gebouwen werden daarom afgebroken om plaats te ruimen voor een ruimere nieuwbouw, die onder meer een leveringszone, drie grote koelcellen, een diepvriescel, een kleed- en lockerruimte en een nieuwe koude keuken omvat. “Ook het bestaande gedeelte van de keuken werd grondig gerenoveerd”, klinkt het.

De werken, die in 2021 van start gingen, verliepen niet zonder slag of stoot. Tijdens het bouwproces ontdekte de aannemer dat een van de buitenmuren van de school het dreigde te begeven. Er werd op tijd ingegrepen, maar wel met een fors prijskaartje. Campus VTI had een investering van 1,5 miljoen euro voorzien, waarvan de Vlaamse overheid 800.000 euro zou bijleggen. De directie had daarvoor al bijna twintig jaar geleden een subsidiedossier ingediend. Uiteindelijk heeft het nieuwbouwproject zowat 2,1 miljoen euro gekost.

De nieuwbouw beschikt over de nieuwste technieken, zoals luchtafzuiging met warmterecuperatie en een wasstraat met water- en detergentreductie. “Daarnaast hebben we een ruime voorbereidingskeuken ingericht als didactische keuken. De leerlingen van de richting grootkeuken leren er al doende”, zegt pedagogisch directeur Joachim Archie. “Hun praktijkleerkracht kan een bord en beamer gebruiken om ter plekke uitleg te geven.”

Op de bovenverdieping van de grootkeuken werd ook een nieuwe polyvalente zaal voorzien. Die multifunctionele ruimte zal bijvoorbeeld gebruikt worden om het internaat van de school extra plaats te bieden. “Dit project omvat dus niet alleen de broodnodige vernieuwing van de keuken, maar komt ook van pas in het lesgebeuren voor onze leerkrachten en leerlingen.” (PNW)