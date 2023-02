Sint-Paulus schoolcampus Sint-Jan Berchmans Avelgem verhuist naar nieuwbouw met blije intrede

In Avelgem verhuisden de leerlingen en leerkrachten maandagochtend van de Sint-Paulus schoolcampus Sint-Jan Berchmans naar de grote nieuwbouw. Hun eerste dag begon met een grote stoet en ‘s middags kreeg men frietjes. De nieuwbouw werd officieel geopend door de directie, bestuursleden en schepen. Zo begint een nieuwe periode 150 jaar na het ontstaan van de school.

De stoet begon in de middenschool waar de fanfare van leerlingen, oud-leerlingen, ouders en leerkrachten iedereen warm maakte met hun muziek. Na een grote polonaise met leerlingen en leerkrachten vertrok de stoet vanuit de middenschool naar het college. Langs de weg stonden de leerlingen van de basisschool hun medeleerlingen uit te zwaaien waarmee ze de binnenspeelplaats deelden. De fanfare liep voorop samen met de directie en bestuursleden. Toen men aan het college kwam, vormden de leerlingen van het college een haag voor de stoet.

Rode lint doorgeknipt

De fanfare met directie en bestuursleden erachter waren de eerste die het domein van de nieuwbouw betraden. Daarna kwamen de leerlingen van de middenschool en dan van het college die achteraan aansloten. Na het inleidende lied, heel toepasselijk ‘Oh When The Saints’ van André Rieu, volgde een woordje van de directrice Mieke Bothuyne die trots het nieuwe gebouw voorstelde. Hierna kwam deken Laridon aan het woord. Hij zegende de school in. Dan volgde het moment waar iedereen op aan het wachten was, het doorknippen van het rode lint. Dit gebeurde door de bestuursleden, deken Laridon, schepen en de directie. Als afsluiter was er muziek en moesten de leerlingen naar hun klassen om het tweede lesuur te volgen. In deze les kregen ze eerst en vooral een welkomstwoord te zien van de burgemeester, de voorzitter, de directie en leden van de leerlingenraad.

Enkel positieve reacties

Iedereen was enthousiast om eindelijk te beginnen in de nieuwbouw. Zo vertelde een leerkracht, die ook moeder was van twee leerlingen, dat het tijd was voor vernieuwing. Ze vertelde ook dat dit gebouw veel meer mogelijkheden heeft. Niet enkel voor de leerlingen, maar ook voor de leerkrachten. De leerlingen keken ernaar uit om het nieuwe hypermoderne gebouw te betreden. De burgemeester van Avelgem Lut Desyn was zeer positief over het nieuwe gebouw. “De twee grote scholen in Avelgem zijn zeer belangrijk voor de gemeente. Het is dan ook vanzelfsprekend dat ik enthousiast ben over de nieuwbouw. Voor Avelgem is dit zeer positief.” (TB)