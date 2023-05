Sint-Michielsschool in Ieper zoekt oud-leerlingen en anekdotes voor 150ste verjaardag

In 2029 zal de vrije basisschool Sint-Michiels uit de Elverdingestraat 150 jaar bestaan. Enkele oud-leerlingen en -leerkrachten vonden dat dit gevierd moest worden en richten daarom een heuse vereniging op die de festiviteiten in goeie banen zal leiden. Ze oefenen alvast eens in 2023 en 2024. Intussen focussen ze zich vooral op het verzamelen van contactgegevens en anekdotes.

Het organiserend comité van de jubileumvieringen bestaat uit voorzitter Miguel Stevens, secretaris Frans Cornillie, penningmeester Camille Coussement en database-verantwoordelijke Filip Borremans. Jan Breyne ontfermt zich over de statuten en reglementen van de vereniging ‘Oud-leerlingen Sint-Michiels’. Carl Denys, Freddy Neyt, Hugo Nuitten en Antoon Van Engelandt zijn ook lid van het bestuur. “De bedoeling is om in 2029 een zeer groot feest in te richten naar aanleiding van de 150ste verjaardag. Ondertussen willen we in 2023 en 2024 al eens proefdraaien op wat reeds in 2019 werd gedaan.

Toen werd er een zeer gezellige bijeenkomst georganiseerd waar heel wat mooie herinneringen naar boven kwamen. Zo ontstond het idee om die 150ste verjaardag niet zomaar voorbij te laten gaan. Daarom oefenen we al eens op vrijdag 1 december 2023 met een causerie van oud-leerling Bernard Louf en blazen we op zondag 15 september 2024 dan in feestzaal De Lissewal al 145 kaarsjes uit.”

Uitsluitend jongens

Het initiatief om de 150ste verjaardag van de Sint-Michielsschool te vieren komt eigenlijk van de gewezen schooldirecteur Hugo Nuitten, die al negen reünies hielp organiseren. “Soms waren dat etentjes en andere keren gingen we op uitstap. Dit deden we met het zesde leerjaar uit 1954 met als ‘aanstokers’ Walther Heldenberg, Albert Doolaeghe, Jean-Paul Deprez, Reinhold Neels, Stefaan Petillion, Marcel Soufflet en ikzelf, die op 14 oktober 2006 een eerste reünie organiseerden voor leerlingen van ons afstudeerjaar 1954 in Gasthof ‘t Zweerd.

“De generatie die de eerste eeuw van de school heeft meegemaakt, wordt stilaan kleiner”

Op 22 september 2019 zagen we het voor onze negende reünie veel ruimer en probeerden we oud-leerlingen van de eerste 100 jaar Sint-Michielsschool (1878-1978) samen te brengen in de Lissewal. We konden hiervoor al heel wat oud-leerlingen warm maken, waar toen nog uitsluitend jongens zaten. Zo ontstond het idee om ook de 145ste en zeker de 150ste verjaardag niet zomaar voorbij te laten gaan. De generatie die de eerste eeuw van de Sint-Michielsschool heeft meegemaakt wordt stilaan kleiner, en daarom vinden we het hoogdringend dat we al die mooie onderwijsverhalen van oud-leerlingen eens verzamelen.”

Website

Een dergelijk evenement op poten zetten vergt een grondige voorbereiding, vertelt voorzitter Stevens. “We willen zoveel mogelijk contactgegevens verzamelen van oud-leerlingen, gewezen leerkrachten, directeurs en andere personeelsleden. Daarvoor hebben we een website gemaakt waar iedereen die ooit in het Sint-Michielsschooltje les volgde of er werkte zich kan registreren. We hebben er ook al een paar sfeerbeelden op geplaatst en je kan er zelfs het Sint-Michielslied beluisteren.”

Om de nieuwe vereniging de nodige zuurstof voor de toekomst te geven, hebben de huidige leden een goed zicht op hetgeen ze hiervoor nodig hebben. “We zoeken nog een paar mensen om de generaties van 1970, 1980, 1990 en 2000 te vertegenwoordigen. Het zou heel efficiënt zijn mochten we voor elke klas een verantwoordelijke vinden die wil helpen met het achterhalen van de huidige (mail)adressen op basis van toenmalige klaslijsten. Anekdotes of foto’s die daarbij opduiken nemen we dankbaar in ontvangst. Zoals die van de pijp die een gat brandde in de stofjas van meester Devacht tijdens het bezoek van een inspecteur”, besluit Stevens. (SD)

Meer info: www.sintmichielsieper150.be.