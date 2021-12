Het Sint-Martinusinstituut in Koekelare viert zijn zestigste verjaardag. “De uitdaging voor de volgende tien jaar? Voldoende leerkrachten vinden”, zegt directeur Rik Gadeyne, zelf twee jaar jonger dan de school. Al acht jaar staat hij met veel liefde aan het roer van het SMIK. “De sterkte van onze school is dat ze kleinschalig is. Onze leerlingen voelen zich hier thuis.”

Rik Gadeyne (58) startte acht jaar geleden als directeur van het Sint-Martinusinstituut. De middelbare school in het hart van Koekelare, waar leerlingen van het eerste tot en met het vierde middelbaar les kunnen volgen. Directeur Rik startte destijds parttime als directeur. “Samen met Luc Van de Sompele, de voormalige directeur, werkten we twee jaar allebei halftijds als directeur”, opent Rik het gesprek.

“Daarvoor was ik 33 jaar lang leerkracht aan het VLTI in Torhout. Een job die ik ook bijzonder graag deed. Toen de kans zich hier voordeed in het SMIK, heb ik niet getwijfeld. Als directeur kan ik evenveel betekenen voor de leerlingen dan als leerkracht, maar dan op een andere manier. Geen twee dagen zijn dezelfde. Elke dag komen onverwachte zaken op je pad. Het is een kwestie van plannen, puzzelen, snel schakelen en geduld hebben. Een probleem meteen oplossen, kan niet in het onderwijs. Al kunnen we hier snel op de bal spelen. En dat doen we ook. Dat is de sterkte van onze school.”

Deur altijd open

“Dankzij onze kleine, landelijke school voelen onze leerlingen zich hier thuis. Als er iets scheelt met een leerling, hebben twee leerkrachten dat al gezien en hem of haar daar al over aangesproken tussen het binnengaan van de school en de studiezaal. Dat is voor alle duidelijkheid een korte afstand. Soms gaat dat over een kat die overreden werd of over een opa die ziek is, maar dat kan ook over heel serieuze zaken gaan. De afstand is hier heel kort tussen leerlingen, leerkrachten en mezelf. Ook bij mij in het bureel zijn leerlingen welkom. Dan zeg ik ‘zeg maar eens je gedacht’ of ‘herhaal hier maar eens wat je net tegen de leerkracht hebt gezegd’. Het gebeurt dat ze dat hier bij mij niet durven herhalen.” (knipoog) “Ik wil maar zeggen: mijn deur staat open, ook voor de leerkrachten zelf. We zorgen hier voor onze leerkrachten en onze leerkrachten. Iedereen telt.”

Beleefdheid

Elke dag start voor de leerlingen in de studiezaal. “Elke graad gaat rechtstreeks van de speelplaats naar de studiezaal. Dat zorgt voor een rustige overgang. De afwezigheden worden opgenomen en er wordt een woordje gezegd. Op woensdag ga ik zelf goedendag zeggen in de studiezaal. Zo hou ik voeling met de leerlingen. Hier in het SMIK hechten we ook veel belang aan beleefdheid. Een dankjewel en een goedendag kosten geen geld, onze leerlingen weten dat. Als ik hen dan later nog eens tegenkom omdat ik in het college in Torhout moet zijn, komen ze ook nog spontaan goedendag zeggen.”

“Van zodra onze vierdejaars januari naderen, wordt onze school te klein voor velen onder hen. Ze staan klaar om te vertrekken naar hun volgende school. Dan zeg ik ‘nu verlangen jullie, maar eens jullie drie weken in het college zijn zullen jullie zeggen het was toch zo leuk in het SMIK’. En dat is ook zo. Als ik dan leerlingen tegenkom, zeggen ze dat ze het SMIK missen.”

Ook de oud-leerkrachten van het SMIK dragen de school nog een warm hart toe, weet de directeur te vertellen. “Georges Pollentier, Frans Dedrie, Jan Dereeper,… Allemaal komen ze nog graag terug. Georges springt wekelijks binnen voor een tas koffie. Het amfitheater dat hij en nog andere leerkrachten 40 jaar geleden bouwden met onze leerlingen uit treinbiels, is nog steeds een blikvanger op onze speelplaats. Al werd het amfitheater ondertussen wel vernieuwd in beton.”

leerkracht techniek

Het SMIK telt 235 leerlingen. Die komen hoofdzakelijk uit Koekelare, Ichtegem, Moere, Bovekerke en Edewalle. “De uitdaging voor de volgende tien jaar? Voldoende leerkrachten vinden om leraars die uitvallen of met pensioen gaan, te vervangen. Oud-leerkracht Jan Dereeper (70) doet momenteel bijvoorbeeld een langdurige vervanging natuurwetenschappen en aardrijkskunde. Een leerkracht techniek hebben we al niet meer sinds de herfstvakantie. Die uren worden ingevuld door studie. Dat is jammer. Dus bij deze lanceer ik een warme oproep voor een leerkracht techniek”, besluit de directeur die ondertussen vier vijfden werkt. Op dinsdag staat beleidsmedewerker Wim Mattheus aan het hoofd van de school.