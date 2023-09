Sint-Lodewijksschool loopt bijna 500 kilometer

De Sint-Lodewijksschool in de Guido Gezellestraat is al vele jaren bekend als de sportieve basisschool van Oostende. Ook dit schooljaar stond er een sportief treffen op de kalender. Onder de noemer ‘Lodo loopt’ organiseerden de sportleerkrachten een stratenloop, waarbij het parcours rond en door de school liep. Met de 283 meisjes en jongens van de lagere school werden in totaal 1.682 rondjes gelopen, goed voor een afstand van 491,144 kilometer. Na hun inspanning werden alle leerlingen beloond met een flesje water, een welgekomen verfrissing. Op de foto staan de kinderen van het zesde leerjaar, klaar voor de start. (BVO/foto BVO)