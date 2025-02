Sint-Lodewijkscollege naar tweede ronde wiskunde olympiade

Enkele weken geleden namen opnieuw honderden Vlaamse leerlingen in hun eigen school digitaal deel aan verschillende olympiades. In deze competitie kunnen ze hun kennisniveau in leergebieden als wiskunde, fysica en informatica vergelijken met leerlingen uit andere Vlaamse scholen. Ondertussen zijn de resultaten van de eerste ronde bekend en die zijn voor een grote groep leerlingen van het Sint-Lodewijkscollege ronduit schitterend. Op woensdag 26 februari trekken ruim 30 leerlingen van de school naar Kortrijk om deel te nemen aan de tweede ronde van de wiskunde olympiade. Wie deze zware selectieproef overleeft, mag op 23 april deelnemen aan de grote finale. (PDC/foto PDC)