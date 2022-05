Sint-Lodewijkscollege Brugge prijst oud-leerling Prof. Dr. Liesbet Goubert

Jaarlijks overhandigt de oud-leerlingenvereniging van het Sint-Lodewijkscollege Brugge de prestigieuze Haec Olimprijs aan een verdienstelijke oud-leerling van het college.

Sinds 1993 wordt deze prijs jaarlijks uitgereikt aan een oud-leerling die uitzonderlijke prestaties levert in hetzij de sociale sector, de cultuur-, media-, kunstsector of binnen het deelgebied wetenschappen.

Gezien haar baanbrekend werk en gerenommeerd klinisch onderzoek werd de 30ste Haec Olimprijs op zondag 22 mei toegekend aan Dr. Liesbet Goubert (retorica 1994), professor klinische gezondheidspsychologie aan de vakgroep Experimenteel-Klinische en Gezondheidspsychologie van de U-Gent.

Internationaal erkend

Liesbet Goubert publiceerde heel wat internationaal erkend onderzoek over de rol van ouders, zorgverleners en partners in de context van pijn bij kinderen en volwassenen.

Directeur Bert Vandenberghe verwelkomde de aanwezigen in het auditorium van het college en benadrukte de uitzonderlijke bijdrage van Liesbet Goubert op het vlak van innovatief klinisch pijnonderzoek.

Prof. Dr. Ann Buysse, decaan van de Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen, sprak de laudatio uit en loofde professor Goubert voor haar uitmuntende bijdragen aan de klinische wetenschap van pijn. Ook over het recent gepubliceerde boek van Dr. Goubert ‘Mijn kind heeft pijn’ was ze uitermate lovend.

Liesbet Goubert was uiteraard vereerd met de prestigieuze prijs en de erkenning die ze kreeg. Ze prees in haar dankwoord het Sint-Lodewijkscollege voor de belangrijke rol die de school vervulde in haar opleiding.

(PDC)