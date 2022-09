Sint-Jozefsschool zet dit weekend (nieuwe) deuren open: “Leefschool waar iedereen thuis is”

Ieper Dit weekend wordt het nieuwe gebouw van vrije basisschool Sint-Jozef voorgesteld. Zaterdag is er de officiële inhuldiging, in aanwezigheid van Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA), de Ieperse burgemeester Emmily Talpe (Open Ieper) en Vlaams parlementslid Loes Vandromme (CD&V). Later die dag krijgen de ouders en grootouders van de leerlingen een rondleiding. Op zondag is het de beurt aan het grote publiek. Wij mochten nu al eens langsgaan.

“Alles is eigenlijk gestart in de periode 2014 tot 2016”, blikt Lieven Calis terug op de bouwplannen. “Toen hebben we alle scenario’s overwogen naar verbouwingen toe, vooral naar budgettering. We zaten in ons oude gebouw met diverse problemen naar duurzaamheid toe: geen isolatie, veel vocht, slechtwerkende verwarming en elektriciteit… Voor de basisscholen is er een subsidiëring van 70 procent door Agion, het Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs, bij een goedgekeurd dossier. Eenmaal de kosten boven de 130.000 euro uitstijgen, kan dit een heel lange procedure worden, dat zelfs 15 jaar kan duren. In 2016 hadden we dan beslist om een volledig nieuwe school te bouwen, en gelukkig kwam men op de proppen met de nieuwe huursubsidie, zodat we in relatief korte tijd hiervoor in aanmerking kwamen.”

Denkmomenten

“Bij de subsidie wordt ook rekening gehouden met het aantal leerlingen en zo weet je hoeveel vierkante meter je maximaal gesubsidieerd mag bouwen. Vanaf dan werden er veel denkmomenten ingelast. We kregen de hulp van de gebroeders Kobe en Sis Pillen, oud-leerlingen en beiden toen net afgestudeerd als architect. Verder hebben we ook JefsBouwteam, waarin 7 leerkrachten zitten en ikzelf. En er is ook nog onsXXLBouwteam, dat bemand wordt door ouders, oud-leerkrachten en andere betrokkenen, zodat we ook extern de nodige knowhow kregen. Zelfs de kinderen mochten aan de slag en maakten als opdracht een maquette over hoe hun droomschool of ideale klas er moest uitzien. In 2020 wisten we dan definitief welke richting we zouden inslaan. Het ging immers niet alleen over de school, maar het masterplan sprak over de hele site. Zo bereikten we een compromis met de buren, wzc Huize Sint-Jozef, de Zuster van de Heilige Jozef, de sociale woonmaatschappij Ons Onderdak en stad Ieper. Dit gezamenlijk masterplan legden we voor aan de Ieperse stedelijke diensten en zowel aan het oude als aan het nieuwe schepencollege.”

Deze kinderen zitten ook al in de nieuwe gebouwen. (foto)

Aanpassingen

“Eind mei vorig jaar begonnen dan de afbraakwerken en in juli startte men de grondwerken. De deadline voor het opleveren van de nieuwbouw was voorzien voor november ‘22, maar op 1 september konden we al het nieuwe schooljaar deels opstarten in onze gloednieuwe school. Hier en daar moeten er nog wat aanpassingen gebeuren, zoals het plaatsen van een luifel voor de overdekte speelplaats. In totaal hebben we nu voor onze bijna 400 leerlingen 19 nieuwe klassen, 3 zorglokalen, een polyvalente resto-ruimte, sportzaal en lerarenkamer. Er zijn ruime gangen, die mee als leef- en leerruimte ingeschakeld worden. Het is geen passieve bouw geworden, maar wel met extra aandacht voor een dikke isolatielaag, een warmtepomp met warmterecuperatie, zonnepanelen en een eigen hoogspanningscabine. Bijstoken met een gasketel blijft voor ons wel nog noodzakelijk. Ook hebben we gekozen voor vloerverwarming in de kleuterklassen en opvangzone. We hadden een erg positieve samenwerking met Alheembouw, die op hun beurt zorgde voor kwaliteitsvolle onderaannemers.”

Minder prikkels

“Het is een aparte bouw geworden, in de vorm van het Franciscuskruis in T-vorm, met onregelmatige vormen, minder strak, wat moet zorgen voor een inspirerende omgeving voor de kinderen. De architecten van Groep III gaven iedere klas een andere vorm en een verschillende ramenstructuur. Ook hebben we het naar kleuren toe heel sober gehouden, wat voor minder prikkels zorgt. Van ieder leerjaar hebben we dubbele groepen, die zowel gescheiden als samen les volgen door de onderlinge verbinding van een dubbele deur tussen de ruimtes. Ook werden de leeftijdsgroepen in zones verdeeld, met telkens een aanwezige schoolbib, zodat ook in 2022 boeken- en leespromotie kansen krijgt. In de toekomst willen we de oude gebouwen langs de Meenseweg grondig renoveren, gezien daar de nodige bureau- en vergaderruimte blijft behouden.”

Schoolvisie

“We willen met de Sint-Jozefsschool geen traditionele, maar ook geen alternatieve school zijn. Gewoon een leefschool, waarbij alle gezinnen uit de schoolbuurt zich thuis voelen. Onze schoolvisie blijft gesteund op de begrippen respect, open, zorg-SAAM, vertrouwen en leergierigheid. Ook de mobiliteit was een belangrijk punt, want we willen dat ieder kind dat te voet of met de fiets naar school komt, dit op een veilige manier kan doen. We voorzien ook een extra fietsbergplaats, want het aantal kinderen en personeelsleden die met de fiets naar school komt, is enorm gestegen. We zijn sowieso iedereen dankbaar die meehielp bij het realiseren van dit huzarenstuk!” (DT)