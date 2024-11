Sint-Jozefsinstituut Tielt meest verkeersveilige secundaire school van West-Vlaanderen: “Bekroning voor onze inspanningen”

Het Sint-Jozefsinstituut in Tielt is uitgeroepen tot meest verkeersveilige secundaire school van West-Vlaanderen. De school zet al jaren fors in op verschillende sensibiliseringsacties en zag die inspanningen maandag beloond met een award uit handen van gouverneur Carl Decaluwé.

De award – goed voor een cheque van 500 euro en dertig tickets naar pretpark Bellewaerde – wordt elk schooljaar uitgereikt door de vzw Verkeersveilig West-Vlaanderen aan een school die extra inspanningen levert om verkeersveiligheid te promoten bij leerlingen en hun ouders. “Voor onze school in het algemeen en voor onze werkgroep Verkeer is dit een bekroning voor het harde werk van de voorbije jaren, terwijl deze award ons stimuleert om onze inspanningen verder te zetten”, aldus directeur Bie Lamon.

Tal van acties

Voor het tweede jaar op rij trekken de leerlingen van 6 Verzorging van de campus Kroon volgende week dinsdag ‘s morgens de baan op als ‘fluopietjes’ om goed verlichte fietsers te belonen, terwijl de politie boetes uitdeelt aan minder flinke leerlingen. Al is dat lang niet de enige actie die de school op poten zet. “Tijdens onze tweejaarlijkse Dag van de Weerbaarheid is er steeds veel aandacht voor het verkeer”, schetst directeur Bie Lamon. “Met een tuimelwagen, infosessies rond de dode hoek, getuigenissen van verkeersslachtoffers en een voordracht van Alain Remue zetten we sterk in op sensibilisering. Verder zorgen onze zesdejaars ook elk jaar in samenwerking met de politie voor een controle van de fietsen van de eerstejaars en doen we steevast mee aan de verkeersquiz en aan de XIU-actie.”

Ook het stadsbestuur deed een duit in het zakje en investeerde de voorbije jaren in meer verkeersveiligheid. Schepen van Mobiliteit Vincent Byttebier (CD&V) schetste de aanpassingen die naar aanleiding van het nieuwe verkeersleefbaarheidsplan doorgevoerd werden. Zo werd de zone dertig fors uitgebreid en kwamen er heel wat nieuwe fietspaden en -zones bij in Tielt, terwijl ook het zwaar doorgaand verkeer straks nog geweerd zal worden uit het centrum met het oog op de Tieltse fietsers.

Aantal ongevallen daalt

“Zichtbaar zijn in het verkeer blijft hét grote doel”, aldus gouverneur Carl Decaluwé. “Ondanks al onze inspanningen blijkt nog altijd dat er bij controles gemiddeld één op twee fietsers niet in orde is. Dat is een ontluisterend cijfer. Maar er is ook goed nieuws. Al twee winters op rij daalt het aantal ongevallen in onze provincie en wellicht zal die daling zich ook deze winter doorzetten. De oorzaken van die daling zijn velerlei. Enerzijds speelt doorgedreven sensibilisering ongetwijfeld een rol, maar anderzijds zijn er eenvoudigweg ook meer files, waardoor de snelheid van de voertuigen, en dus ook de ernst van de ongevallen, daalt.” (SV)