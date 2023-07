Sint-Jansschool zwaait Juffen Els en Lut uit

Aan het eind van het schooljaar namen twee kleuterleidsters afscheid van de Sint-Jansschool waar ze een groot deel van hun loopbaan doorbrachten.

Lut Delva (61), links op de foto stond vorig schooljaar nog in de kikkerklas, de eerste kleuterklas. Lut woont in Zandvoorde en zal, nu ze in pensioen is, vooral genieten van de vrije tijd. “Er komt wat meertijd voor hobby’s”, vertelt ze. “Maar ook van het feit niet meer op uur gesteld te zijn. Ik kijk uit naar nieuwe sociale contacten en uitdagingen en om samen met mijn echtgenoot die al een tijdje met pensioen is te gaan wandelen, te fietsen en op reis te gaan.” Juf Els Vuylsteke (59) woont in Wevelgem en kijkt er ook naar uit om wat meer tijd te maken voor haarzelf, wat meer te sporten en tijd door te brengen met de kleinkinderen. Zij stond lange tijd in de leeuwenklas, het tweede kleuter. (SLW/foto SLW)