Sint-Godelievecollege is klaar voor onderwijshervorming en houdt inschrijfdag op 3 juli

Het Sint-Godelievecollege, kortweg SIGO, sluit het schooljaar af… met een vooruitblik op de nieuwe jaargang. Zo is er een nieuwe interne structuur, maar stellen ze ook klaar te zijn voor de onderwijshervorming.

Veel leerlingen tellen nog eens hun examenresultaten na. Maar de directie van het SIGO, met afdelingen in Gistel en Eernegem, staan ze niet stil. “Wij zijn al helemaal klaar voor het nieuwe schooljaar én klaar voor de onderwijshervorming”, laat de directie weten. “Het beleid is uitgebreid met drie coördinatoren, die zullen instaan voor de opvolging van het onderwijsbeleid en de praktische organisatie van het schoolleven.”

Coördinatoren

“Op onze campus in Eernegem blijft Koen Neuvroen de dagelijkse directeur. Inge Claeys werkt aan de onderwijskwaliteit op SIGO. Nathalie Daems heeft de algemene leiding. Zij worden ondersteund door drie coördinatoren: zij zullen nog steeds voor de klas staan, gecombineerd met het aansturen van de graad of de finaliteit.”

Heidi Sanders coördineert de eerste graad, Sarah Baert is verantwoordelijk voor de doorstroomfinaliteit in zowel de tweede als de derde graad, en Bart Mommerency voor de dubbele finaliteit in de tweede en derde graad.

Keuze- en accentvakken

“Vanaf volgend schooljaar zullen de vijfdejaars opvoeding een begeleiding stage lopen in kinderdagverblijven en in voor- en naschoolse opvang in de buurt”, gaat de directie verder. “We kijken ernaar uit om met het volledige schoolteam te starten op 1 september. De onderwijshervorming heeft ons de mogelijkheid gegeven om bestaande studierichtingen te versterken. Bijvoorbeeld, zo zal ‘Spaans’ een onderdeel worden van moderne talen, en ‘actualiteit’ een vast vak in welzijnswetenschappen om de kritische kijk op de wereld te ontwikkelen. Vanaf het schooljaar 2024-2025 wordt ‘burgerschap en recht’ een verplicht vak voor alle zesdejaars.”

“De hervorming heeft ook in de tweede graad gevolgen. De leerlingen kunnen in het derde middelbaar namelijk kiezen voor een accentvak: ‘economie’, ‘wiskunde-wetenschappen’ of ‘taal-literatuur’. Zo proeven ze al wat van de inhoud van deze domeinen zonder een definitieve keuze te maken. Je kan bijvoorbeeld vanaf 1 september 2023 kiezen voor Latijn met accent economie: je studeert Latijn en erbovenop krijg je twee uur in de week inleiding tot de economie, of je studeert natuurwetenschappen met accent taal-literatuur. Bovenop de wetenschappen wordt je ondergedompeld in de wondere wereld van taal.”

Inschrijfdag op 3 juli

SIGO telt, Gistel en Eernegem samen, meer dan duizend leerlingen. Op maandag 3 juli van 12 tot 19 uur is er nog een grote inschrijfdag in Gistel en in Eernegem. Ook zonder aanmelding kan je langskomen.

Alle info: www.sigo.be.