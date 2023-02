Sint-Bernardusinstituut in Knokke-Heist zet met flashmob punt achter week tegen het pesten

“Het Sint-Bernardusinstituut in de Sportlaan in Knokke-Heist richtte afgelopen week het vizier op het voorkomen van pestgedrag op school”, aldus directeur Philip Curvers.

“Blijvende aandacht is nodig om pestgedrag te voorkomen en te stoppen. Het beste moment voor een extra boost is de periode tussen de kerstvakantie en de krokusvakantie om een positief en inclusieve groepssfeer te creëren. Leerlingen komen voor het eerst weer samen bij elkaar en verkennen de groep. Waar sta ik ten opzichte van de rest? In elke groep nemen mensen posities in, dat is in de klas niet anders.”

“Een mooi moment op het Sint-Bernardusinstituut is ‘de week tegen het pesten’ om straks weer een goeie “her”start te maken. We hebben deze week op het SInt-Bernardusinstituut extra ons best gedaan om positieve vibes doorheen de school te laten vloeien. Elke weekdag kreeg een goeie vibe toegekend. We hadden goedendag-maandag, toon-wie-je-bent dinsdag, waardeer-woensdag, positivo donderdag en om de week af te sluiten met verrassingsdag. Als superverrassing brachten we vrijdagnamiddag een flashmob”, besluit de directeur.

